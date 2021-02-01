Стали відомі автомобілі, з якими власники не хочуть розлучатися

Аналітики американської компанії iSeeCars провели дослідження серед власників автомобілів, які перебувають у власності понад 15 років та назвали ТОП-10 найпопулярніших.

Про це повідомляється в звіті, опублікованому компанією. Фахівці компанії проаналізували більше 660 тисяч автомобілів, який було випущено в період між 1981 та 2005 роками, які пропонувалися на продаж у 2020 році. У рейтингу взяли участь автомобілі, які знаходилися у власності у одного власника 15 та більше років.

Виявилося, що найбільш відданими є власники Toyota Prius. Крім того, в ТОП-10 увійшли виключно представники японських брендів Toyota, Honda і Subaru, причому ТОП-5 повністю зайняли автомобілі найбільшого в світі автовиробника.

Найбільш відданими виявилися власники Toyota Prius obozrevatel.com

"Японські автомобілі, особливо Toyota та Honda, відомі своєю надійністю та довговічністю. Вони привертають практичних споживачів, яким потрібні машини, які можна експлуатуватися довше інших, – коментує аналітик iSeeCars Карл Брауер. – Автолюбителі з більшою ймовірністю будуть зберігати у себе автомобілі, які, по їх досвіду, не підведуть на дорозі і не вимагають дорогого обслуговування ".

Окремо для різних класів машин серед кросоверів і SUV результати розподілилися наступним чином:

Серед кросоверів і SUV найрідше власники розлучаються з Toyota Highlander obozrevatel.com

У шанувальників пікапів рейтинг вийшов ось таким:

Шанувальники пікапів проголосували за Toyota Tacoma obozrevatel.com

У категорії спортивних машин переможці розподілилися так:

Серед спорткарів перший рядок рейтингу зайняла Mazda MX-5 obozrevatel.com

Серед всіх автомобільних брендів ТОП-5 також повністю належить японським виробникам, а очолює рейтинг – Toyota, з продукцією якої автолюбителі найрідше хочуть розлучитися.

Серед усього різноманіття марок найбільш лояльними до бренду виявилися власники Toyota obozrevatel.com

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