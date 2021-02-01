Стали відомі автомобілі, з якими власники не хочуть розлучатися

Аналітики американської компанії iSeeCars провели дослідження серед власників автомобілів, які перебувають у власності понад 15 років та назвали ТОП-10 найпопулярніших.

Про це повідомляється в звіті, опублікованому компанією. Фахівці компанії проаналізували більше 660 тисяч автомобілів, який було випущено в період між 1981 та 2005 роками, які пропонувалися на продаж у 2020 році. У рейтингу взяли участь автомобілі, які знаходилися у власності у одного власника 15 та більше років.

Виявилося, що найбільш відданими є власники Toyota Prius. Крім того, в ТОП-10 увійшли виключно представники японських брендів Toyota, Honda і Subaru, причому ТОП-5 повністю зайняли автомобілі найбільшого в світі автовиробника.

"Японські автомобілі, особливо Toyota та Honda, відомі своєю надійністю та довговічністю. Вони привертають практичних споживачів, яким потрібні машини, які можна експлуатуватися довше інших, – коментує аналітик iSeeCars Карл Брауер. – Автолюбителі з більшою ймовірністю будуть зберігати у себе автомобілі, які, по їх досвіду, не підведуть на дорозі і не вимагають дорогого обслуговування ".

Окремо для різних класів машин серед кросоверів і SUV результати розподілилися наступним чином:

У шанувальників пікапів рейтинг вийшов ось таким:

У категорії спортивних машин переможці розподілилися так:

Серед всіх автомобільних брендів ТОП-5 також повністю належить японським виробникам, а очолює рейтинг – Toyota, з продукцією якої автолюбителі найрідше хочуть розлучитися.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у США назвали переможців конкурсу "Автомобіль 2021 року", а аналітики визначили найпопулярніші автомобілі.