Стала відома вартість ремонту розбитого під Києвом Lamborghini Huracan

Ремонт Lamborghini Huracan, який розбили на днях в селі Лютіж під Києвом, обійдеться у 60 000 доларів. Водночас вартість самого авто становила 220 000 доларів.

Про це йдеться в сюжеті каналу ТСН на YouTube, який дізнався подробиці про гучну ДТП за участю ексклюзивного суперкара (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

ТСН з'ясував, що машина була куплена в Америці лише вісім місяців тому. Власник суперкара побажав залишитися невідомим, проте раніше журналісти з'ясували, що Lamborghini Huracan здавали на прокат. В день ДТП його орендували для зйомок фільму, але в одній зі сцен водій-інструктор втратив керування над автомобілем і врізався в дерева. Швидкість машини в момент аварії становила 200 км/год. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Зараз автомобіль поміщений на штрафмайданчик, доступ до нього закритий. Також повідомляється, що Lamborghini був застрахований відповідно до законодавства України.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що водій Lamborghini форсував величезну калюжу в місті. Незважаючи на велику кількість води, він не пошкодував машину і вирвався з пастки.