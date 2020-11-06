Стала відома ціна нових Sandero і Sandero Stepway

Сергій Іванов Новини 18:55, 6.11.2020 Оновлено: 19:34, 6.11.2020

Популярні хетчбеки Sandero і Sandero Stepway в новому поколінні зберегли свою цінову привабливість.

У Франції оприлюднено ціни на новинки. Sandero буде доступний у трьох варіантах оснащення – Access, Essentiel і Comfort, а його "позашляховий" побратим Sandero Stepway отримає більш багаті комплектації Essentiel і Comfort.

2021 Dacia Sandero і Sandero Stepway
dacia.fr

За комплектацію початкового рівня Access із 65-сильним 1-літровим бензиновим мотором просять 8690 євро. У максимально багатому виконанні Confort із 90-сильним мотором і безступінчатим варіатором CVT хетчбек обійдеться в 14090 євро. Залежно від комплектації версія з фірмовим ГБО, що отримала позначення ECO-G 100, обійдеться від 11390 до 12690 євро.

2021 Dacia Sandero і Sandero Stepway
dacia.fr

Для хетчбека з позашляховим обвісом Sandero Stepway запропонують спочатку дві комплектації – середню Essentiel і топову Comfort. За модель із 90-сильним мотором і "механікою" просять від 12590 євро, а з безступінчатим варіатором CVT максимально укомплектована модифікація обійдеться мінімум у 15290 євро. За модифікацію ECO-G 100 з ГБО просять від 12590 до 13890 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Renault представила найдешевший електромобіль Європи.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

У Києві дівчину без маски ногами виштовхали з трамвая. Відео

Попередження Тищенку, війна і Крим, економічна зона на заході України: що сказав Єрмак в інтерв'ю на ТБ

Майк Тайсон – Рой Джонс: названо фаворита супербою легенд боксу

Радниця Трампа бурхливо помолилася за його перемогу над демонами і стала героїнею мемів. Відео

ЗСУ підняли у небі над Луганськом прапор України. Відео