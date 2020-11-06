Стала відома ціна нових Sandero і Sandero Stepway

Популярні хетчбеки Sandero і Sandero Stepway в новому поколінні зберегли свою цінову привабливість.

У Франції оприлюднено ціни на новинки. Sandero буде доступний в трьох варіантах оснащення – Access, Essentiel і Comfort, а його "позашляховий" побратим Sandero Stepway отримає більш багаті комплектації Essentiel і Comfort.

За комплектацію початкового рівня Access з 65-сильним 1-літровим бензиновим мотором просять 8690 євро. У максимально багатому виконанні Confort з 90-сильним мотором і безступінчатим варіатором CVT хетчбек обійдеться в 14090 євро. Залежно від комплектації версія з фірмовим ГБО, що отримала позначення ECO-G 100, обійдеться від 11390 до 12690 євро.

Для хетчбека з позашляховим обвісом Sandero Stepway запропонують спочатку дві комплектації – середню Essentiel і топову Comfort. За модель з 90-сильним мотором і "механікою" просять від 12590 євро, а з безступінчатим варіатором CVT максимально укомплектована модифікація обійдеться мінімум в 15290 євро. За модифікацію ECO-G 100 с ГБО просять від 12590 до 13890 євро.

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