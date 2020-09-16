Стала відома ціна кросовера, який буде випускати ЗАЗ

З'явилися нові подробиці про бюджетний кросовер Renault Arkana в Україні. Цей автомобіль вже як кілька днів на слуху у ЗМІ – вважається, що його випуск освоять на Запорізькому автозаводі в рамках співпраці Renault Group та ЗАЗ.

Зокрема, стала відома ціна Renault Arkana в Україні. Судячи з прайсу на сайті офіційного представництва марки, за автомобіль проситимуть мінімум 467 900 грн (16,5 тис. доларів).

За ці гроші буде запропонована базова версія, оснащена 115-сильним бензиновим мотором 1.6, 5-ступіневою МКПП і переднім приводом. Згодом повинна з'явитися турбована (1.33 на 150 к.с.) повнопривідна модифікація на варіаторі. Її ціна невідома, але, ймовірно, вона перевалить за позначку 20 тисяч доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що ЗАЗ збирається відновити масове виробництво автомобілів.

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