Стала відома доля унікальної ЗАЗ Таврія у стилі Maybach

На початку 1990-х років ЗАЗ експериментально випустив два унікальних прототипа ЗАЗ Таврія у кузові ландо. Один з цих автомобілів до недавнього часу вважався загубленим, проте, виявилося, що машина жива і потрапила в надійні руки.

Сайт firstgear.ua дізнався, що весь цей час, рідкісна ZAZ-11025 Tavria Landaulet перебувала в Македонії, але недавно її викупив колекціонер з Естонії. Що ж стосується другого автомобіля, то він перебуває в Україні і періодично з`являється на фестивалі ретро-авто Old Car Land. При цьому спочатку обидві Таврії були в Греції – туди Запорізький автозавод направив їх для проходження заводських випробувань.

ZAZ-11025 Tavria Landaulet. Фото: firstgear.ua

Зберігся знайдений ЗАЗ в непоганому стані (є "питання" по навісних елементах – деякі з них відсутні). Однак машину ніколи не реєстрували – до свого нового власника вона поїхала з пробігом всього 375 км та на новій гумі.

ZAZ-11025 Tavria Landaulet. Фото: firstgear.ua

ZAZ-11025 Tavria Landaulet. Фото: firstgear.ua

ZAZ-11025 Tavria Landaulet. Фото: firstgear.ua

Відмітна риса Таврії ландо, як і інших машин з таким типом кузова – м'який складний дах над задніми сидіннями та зйомний пластиковий – над передніми. У подібному форм-факторі, до речі, особливо популярний був Майбах – Maybach 62 S Landaulet (його побудували на базі звичайного седана в 2007 році).

Maybach 62 S Landaulet. Фото: autobild.de

Під капотом унікального "кабріолета" ЗАЗ – 51-сильний мотор об'ємом 1,1 л.

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