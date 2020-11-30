SsangYong показав оновлений позашляховик Rexton

Корейська компанія SsangYong презентувала оновлений позашляховик Rexton.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Впізнати новинку можна за великим восьмикутним облицюванням радіатора, іншим бампером та світлодіодними фарами. Ззаду з'явилися нові ліхтарі та видозмінений бампер.

2021 SsangYong Rexton smotor.com

2021 SsangYong Rexton smotor.com

У салоні з'явилась цифрова приладова шкала з екраном діагоналлю 12,3 дюйма, джойстик керування режимами трансмісії та нове кермо з усіченою нижньою частиною. Інтер'єр багато оздоблений шкірою з декоративною строчкою і великою кількістю хромованих деталей. По центру приладової панелі з'явився 9-дюймовий екран нової інформаційно-розважальної системи з навігацією та підтримкою інтерфейсів Apple CarPlay і Android Auto.

2021 SsangYong Rexton smotor.com

На вибір пропонуються 5 або 7-місцева конфігурація салону. У 5-місцевому салоні обсяг багажника в залежності від положення спинки другого ряду варіюється з 784 до 1977 літрів.

2021 SsangYong Rexton smotor.com

2021 SsangYong Rexton smotor.com

Для новинки передбачено турбодизель e-XDi об'ємом 2,2 літра. Він розвиває потужність 202 к.с., а обертовий момент досягає 441 Нм. У парі з ним працює нова 8-ступінчаста автоматична коробка передач. Покупці зможуть вибирати між заднім і повним приводом.

2021 SsangYong Rexton smotor.com

2021 SsangYong Rexton smotor.com

У список опцій новинки є адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі і контролю сліпих зон, а також електронна система стабілізації причепа.

У європейських дилерів новинка очікується на початку весни майбутнього року. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія SsangYong показала тизери першого SUV на електротязі