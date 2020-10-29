Спроба знайти "живий" Lanos до $4000 обернулася повним провалом

Спеціаліст з підбору авто, популярний блогер Артур Ємельяненко, спробував знайти для свого клієнта "живий" Daewoo Lanos. Сума бюджету як для такої машини була чимала – 4 000 доларів. Проте, будь-які спроби знайти "Ланос" в хорошому стані обернулися фіаско.

Про це автоексперт розповів на своєму YouTube-каналі ArchiLow. За словами блогера, він відібрав та оглянув кілька "Ланосів" (як це зазвичай і буває при підборі вживаної машини), але жоден з них не виявився варіантом, який би підходив. Критеріїв при цьому було небагато – у машини повинен був бути кондиціонер та гідропідсилювач (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Огляд "Ланоса" з пробігом 75 000 км Скріншот відео

Серед всіх пропозицій на ринку знайшовся лише один автомобіль, який можна було б розглянути на покупку. А саме, Ланос з пробігом 75 000 км. Машина була візуально доглянутою, а найголовніше – з "живим" кузовом. Однак підвели мотор і коробка передач. Двигун сильно димів і видавав "гучнуватий" звук, тоді як коробка "підвивала".

Решта варіантів взагалі не дотягували до поняття "живий Ланос". Велика кількість машин була з "убитими" кузовами (іржавими, мало не повністю фарбованими), що для цієї моделі є критично. Крім того, у деяких авто були питання щодо стану двигуна.

Втім, один хороший "Ланос" все ж знайшовся в оголошеннях, однак ціна на нього виявилося просто космічною – за "Деу" в стані "нового авто" власник просив 5 900 доларів.

В остатоточному підсумку клієнт ArchiLow виділив більший бюджет (без малого 5 000 доларів) і йому підібрали Hyundai Getz 2007 року на "автоматі". Від ідеї покупки "Ланоса" було прийнято рішення повністю відмовитися.

Увага! Відео містить ненормативну лексику! 18+

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що поліція отримала право штрафувати власників нерозмитнених авто. Їм загрожує штраф 8 500, в разі повторного порушення – вже 17 тисяч.