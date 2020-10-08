Maserati спробували витягнути з піску: вона залишилася без передньої частини

Віталій Сазонов Новини 12:00, 8.10.2020 Оновлено: 12:12, 8.10.2020

У мережі з'явилося відео з вкрай невдалою операцією з порятунку розкішної Maserati, яка застрягла в піску. Випадковий автомобіліст хотів допомогти вибратися "італійцеві" з пастки, але зробив тільки гірше.

Відповідний ролик опублікували на YouTube. Як видно з відео, седан Maserati Ghibli досить міцно застряг у землі, і щоб визволити автомобіль з полону, його причепили до спеціально підготовленого пікапа Toyota Hilux із силовими бамперами і на великих колесах. Однак уже на етапі кріплення буксирувального тросу були допущені помилки, а неправильні дії водія пікапа надалі лише погіршили ситуацію (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Водій "Тойоти" на прикладі "Мазераті" показав, як не потрібно витягувати авто з піску.
Скриншот відео

По-перше, буксирувальний трос рятувальники закріпили на пластиковому обважуванні передньої частини Ghibli, хоча очевидно, що його потрібно було прив'язати до штатного гаку. По-друге, водій пікапа вирішив витягнути седан з піску одним потужним ривком, хоча за логікою машину потрібно було тягнути плавно.

У підсумку, все це призвело до того, що італійський седан ефектно позбувся передньої частини – буксирувальний трос відірвався разом з переднім бампером і решіткою радіатора.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що нова Ferrari за 280 000 євро згоріла під час руху.

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