Справжній самосуд: у Києві невідомий знівечив авто за паркування
У Києві на вулиці Генеала Геннадія Воробйова (Курській) невідомий знівечив автомобіль Skoda Fabia Combi. Транспортний засіб підлягає ремонту, проте отримав серйозні пошкодження.
Як повідомили в спільноті Типовий Київ у Facebook, це сталося через неправильне паркування машини. Небайдужий перехожий вирішив так покарати власника автомобіля. На правій стороні кузова – каракулі фарбою, у дверних отворах монтажна піна, а дві покришки порізано гострим предметом.
Цікаво, що на фото стара Шкода Фабія стоїть щонайменше у двох місцях. Можливо, власникові дістається вже не вперше. Схоже, що покришки було спущено окремо від ситуації, в якій на кузові з'явилося графіті та монтажна піна.
Користувачі соцмережі по-різному відреагували на подію. Хтось вважає, що, незважаючи на порушення правил паркування, такі ситуації повинні регулювати відповідні органи, і ніхто не має права псувати чуже майно – таких користувачів більшість. Інші вважають, що як покарання можна вдатися і до більш жорстких методів, після яких транспортний засіб буде неможливо відремонтувати.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про декілька десятків викрадених автомобілів, які пройшли шлях від Канади до Італії. Машини планували продати в Лівії й Туреччині.