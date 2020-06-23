Справжній самосуд: у Києві невідомий знівечив авто за паркування

У Києві на вулиці Генеала Геннадія Воробйова (Курській) невідомий знівечив автомобіль Skoda Fabia Combi. Транспортний засіб підлягає ремонту, проте отримав серйозні пошкодження.

Як повідомили в спільноті Типовий Київ у Facebook, це сталося через неправильне паркування машини. Небайдужий перехожий вирішив так покарати власника автомобіля. На правій стороні кузова – каракулі фарбою, у дверних отворах монтажна піна, а дві покришки порізано гострим предметом.

У соцмережі показали Skoda Fabia, яку покарали за паркування. Фото: Facebook Типовий Київ

Схоже, автомобілю діставалося кілька разів. Фото: Facebook Типовий Київ

Цікаво, що на фото стара Шкода Фабія стоїть щонайменше у двох місцях. Можливо, власникові дістається вже не вперше. Схоже, що покришки було спущено окремо від ситуації, в якій на кузові з'явилося графіті та монтажна піна.

Стара Skoda Fabia втратила щонайменше дві покришки. Фото: Facebook Типовий Київ

Дверні отвори автомобіля заповнені монтажною піною. Фото: Facebook Типовий Київ

Користувачі соцмережі по-різному відреагували на подію. Хтось вважає, що, незважаючи на порушення правил паркування, такі ситуації повинні регулювати відповідні органи, і ніхто не має права псувати чуже майно – таких користувачів більшість. Інші вважають, що як покарання можна вдатися і до більш жорстких методів, після яких транспортний засіб буде неможливо відремонтувати.

Facebook Типовий Київ

Facebook Типовий Київ

Facebook Типовий Київ

Facebook Типовий Київ

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про декілька десятків викрадених автомобілів, які пройшли шлях від Канади до Італії. Машини планували продати в Лівії й Туреччині.