Справжній бетмобіль з України став зіркою в Монако

У мережі з'явилося відео з бетмобілем, який нещодавно був доставлений з України до Монако. Як випливає з ролика, автомобіль став місцевою зіркою і взяв участь в зйомках.

Відео опублікував instagram-аккаунт luxcar_of_ua. На кадрах видно, що незвичайне авто знімають на камеру з багажника іншої машини – судячи з усього, бетмобіль вирішили зробити зіркою відеоролика або ж якогось відеогляду (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Бетмобіль з України зняли на відео в Монако. Скріншот публікації

Раніше OBOZREVATEL вже писав про цей бетмобіль. Це оригінальна машина з фільму "Бетмен" 1989 року, яка спочатку була доставлена з Литви до України для реставрації (саме тому у неї номери Київської області). Після ремонту бетмобіль повинні були відправити до власника в Монако ще навесні, проте через коронавірус доставку відклали. Свій незвичайний автомобіль господар отримав лише минулого тижня.

Бетмобіль з України, помічений в Монако раніше. topgir.com.ua

Базується бетмобіль на платформі Chevrolet Caprice, за рух машини відповідає двигун V12 від BMW 750i 1994 року.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні з'явився незвичайний електричний кросовер з Китаю за 17 000 доларів.