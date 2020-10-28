Співвідношення вартості бензину та зарплати в Україні встановило новий рекорд

Станом на жовтень 2020 року в Україні на середню зарплату можна купити 473 літри бензину. Це найкраще співвідношення середньої зарплати до вартості палива за останні 10 років.

Таку інформацію наводить сайт TopGir. Як пише видання, середня зарплата в Україні за вказаний період склала 11 446 грн (офіційно), тоді середня вартість одного літра бензину – 24,19 грн.

Для порівняння, ще на початку року середньої з/п вистачало на купівлю 395 літрів палива. Водночас 5 і 9 років тому можна було купити лише менш ніж 300 л пального для авто.

Відзначається, що на зміну індексу бензину вплинуло два фактори. Перший із них – збільшення офіційної середньої заробітної плати в Україні, другий – зниження вартості палива через всесвітню пандемію і карантин.

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