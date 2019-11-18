Спіймали на дорозі: який вигляд має найдешевша Skoda Octavia 2020

Нова Skoda Octavia 2020 вже представлена офіційно. Модель четвертого покоління всіх здивувала дизайном і технологіями, однак тепер машина спіймалася в найдешевшому виконанні.

Фото Skoda Octavia 2020 з'явилися в групі Škoda Octavia 4 CZ / SK у Facebook. Як неважко здогадатися, автомобіль помітили на дорогах Чехії. Наразі це найдешевша модифікація, на яку можна подивитися.

На дорогах вперше попалася Skoda Octavia 2020 в простому виконанні Facebook Škoda Octavia 4 CZ/SK

Минулий офіційний дебют дозволяє більше не приховувати кузов моделі під камуфляжем. Однак Skoda все ще не оголошувала деталі й вартість окремих комплектацій, тому фотошпигуни, як і раніше, полюють на новинку на дорогах.

Новини Головні відмінності Skoda Octavia 2020 від старої моделі

Варто визнати, що це дає певні плоди. Адже на фото спіймалася "Шкода Октавія", яка помітно відрізняється від презентаційних примірників. Насамперед увагу привертають передні фари.

Від топових версій конкретна "Шкода Октавія" 2020 відрізняється більш простим оснащенням Facebook Škoda Octavia 4 CZ/SK

У більш простій модифікації новинка не отримала технологічну матричну оптику. Проте денні ходові вогні залишилися, хоч вони й виконані у вигляді простих тонких смужок.

Стандартна комплектація Skoda Octavia 2020 оснащена простими фарами з денними ходовими вогнями Facebook Škoda Octavia 4 CZ/SK

Купити Skoda Octavia 2020 можна буде і з матричними фарами в стилі Skoda Superb 2020 skoda-auto.com

На даху немає рейлінгів, які дуже популярні для універсалів. Відомо, що це опція. Відсутність подібних елементів наближає конкретну машину до базової модифікації.

Відсутність рейлінгів – надійна ознака недорогої комплектації Skoda Octavia 2020 Facebook Škoda Octavia 4 CZ/SK

Рейлінги на даху Skoda Octavia 2020 є додатковим обладнанням skoda-auto.com

Крім того, немає панорамного даху чи навіть люка. Можна помітити колісні диски, діаметр яких (орієнтовно 17 дюймів) менший за 19-дюймові, заготовлені для топових версій Skoda Octavia 2020.

Найдешевша Skoda Octavia 2020 може отримати невеликі литі чи навіть штамповані колісні диски Facebook Škoda Octavia 4 CZ/SK

Поки невідомо, отримає автомобіль в базовій версії штамповані колісні диски чи навіть найпростіша модифікація похвастає литими колесами, як на фото. Найдешевша "Шкода Октавія" 2020 поки офіційно не розкривала своїх деталей.

19-дюймові диски – атрибут дорогих комплектацій Skoda Octavia 2020 skoda-auto.com

Водночас у компанії хотіли б зберегти ціни Skoda Octavia 2020 на рівні попередника. У будь-якому разі, для базової комплектації. Наскільки це відповідає дійсності, стане відомо після публікації прайслиста. Для порівняння, колишня Octavia на домашньому чеському ринку починається з 450 900 крон – приблизно 17,6 тис. євро.

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