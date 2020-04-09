Спадщина СРСР: на які маршрути досі виходять ЛАЗи та Ікаруси

ЛАЗ та Ikarus – наймасовіші автобуси в СРСР. Однак побачити (т навіть відчути на собі) такі машини в роботі можна було ще довгий час і після розпаду Союзу.

В Україні автобуси цих марок часто виходили на міські, приміські та міжміські маршрути аж до середини 2000-х років, поки їх не замінили "Еталонами", Богданами та уживаними "німцями", привезеними з Європи. Тим не менш, деякі автопарки доcі нерентабельні, вони не в змозі оновити усю техніку, тому використовують ЛАЗи та Ікаруси донині – на приміських маршрутах.

Зліва - Ikarus 250, праворуч - ЛАЗ-695.

Так, зустрічаються такі машини вже рідко, і все ж вони досі в строю, незважаючи на те, що у своїй переважній більшості вже розміняли третій десяток років. Хоча стан їх, звичайно, залишають бажати кращого

На основі пошуку даних на сайті на замовлення онлайн-квитків bus.com.ua (цей ресурс вказує до кожного рейсу автобус, який буде подано) редакція OBOZREVATEL вирішила показати, що ті автобуси, які, здавалося б, повинні були давно бути списані, донині здійснюють пасажирські перевезення. Нижче наведені приклади маршрутів, які обслуговують ЛАЗ та Ikarus.

Автобуси ЛАЗ

ЛАЗ-695 autosite.ua

Львівських автобусів насправді залишилося ще багато. Наприклад, кілька одиниць ЛАЗ-695Н курсують з Херсона до навколишніх сіл (зокрема, за маршрутами Херсон-Микільське, Херсон-Петрівське, Херсон-Федорівка, Херсон-Іванівка, Херсон-Садове, Херсон-Інгулець, Херсон-Правдине, Херсон-Іванівка , і т.д).

ЛАЗ-695Н - один з автобусів-довгожителів. Випускався Львівським автобусним заводом з 1974 по 2010 роки autosite.ua

Крім того, ЛАЗ-695 ходять також за маршрутами Олександрія-Попельнясте (Кіровоградська область), Житомир-Нові Сали, Нова Каховка-Чорнянка (Херсонська область) і Коростень-Ємільчине (Житомирська область).

ЛАЗ-699 autocentre.ua

А ось зі Славути, що в Хмельницькій області, до деяких сусідніх населених пунктів (Славута-Романіни, Славута-Нетішин, Славута-Острог) пропонується виїхати, серед іншого, на ЛАЗ-699. Така сама модель автобуса значиться і на маршрутах Вінниця-Чемерівці, Кременчук-Куп'євате (Полтавська область), Херсон-Малі Копані і т.д.

ЛАЗ-4207 nash-transport.com

Зустрічаються також на приміських маршрутах і міські (!) автобуси ЛАЗ-4207, які почали випускати ще за часів СРСР, а закінчили – на початку 90-х. Зокрема, їх випускають на такі сполучення: Херсон-Снігурівка, Хмельницький-Чемерівці та Херсон-Петрівка.

Автобуси Ikarus

Ikarus 250 - угорський міжміський автобус, який випускався з 1973 по 1996 роки. Активно поставлявся до СРСР pinterest.com

В СРСР найбільш популярних були дві моделі автобуса Ikarus – міський Ikarus 280 та міжміський Ikarus 250. Перший вже давно списали усі автопарки, а ось другий – ще "живий". Зокрема, такі Ікаруси працюють на наступних маршрутах:

Харків-Нова Каховка;

Чернівці-Вінниця;

Ужгород-Санаторій Шаян;

Ужгород-Лопухів;

Дніпро-Новотроїцьке;

Кременчук-Жовті Води (Полтавська і Дніпропетровська області);

Нетішин-Тульчин (Хмельницька і Вінницька області);

Глобине-Романівка (Полтавська і Київська області).

Ikarus 250 platesmania.com

Як видно, старі автобуси, які заступили на службу ще за часів СРСР, досі експлуатуються в Україні (щонайменше регулярно використовуються кілька десятків ЛАЗ та 8 Ікарусів). Причому це лише ті, маршрути, які нам вдалося знайти – не виключено, що насправді їх більше. Ну а як довго вони ще будуть перевозити українців, сказати складно – можливо, до того часу, поки повністю не вийдуть з ладу. До речі, в Прибалтиці останній Ikarus "відправили на пенсію" ще у лютому 2017 року.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, скільки було коштували радянські автомобілі на нинішні гроші.

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