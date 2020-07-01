Спадкоємця класичного Defender показали у всій красі

Британська компанія Ineos Automotive поділилася першими офіційними ілюстраціями та інформацією про своє дітище – позашляховике Grenadier.

Ми вже розповідали про британського старт-апі Ineos Automotive, який вирішив відродити класичний рамний позашляховик Land Rover Defender колишніх років. Для реалізації цих планів були задіяні фахівці австрійської компанії Magna Steyr, котрі творили свого часу не менш культовий всюдихід Mercedes-Benz G-Class.

2021 Ineos Grenadier. фото: ineos.com

І ось, через півроку, компанія Ineos Automotive показала перші офіційні ілюстрації свого дітища. Ініціатор і керівник проекту, сер Джим Реткліфф, назвав всюдихід на честь одного з лондонських пабів, де йому вперше прийшла думка про створення машини.

Ініціатор проекту, сер Джим Реткліфф у лондонського бару Grenadier в оточенні всюдиходів Land Rover різних років. фото: ineos.com

2021 Ineos Grenadier. фото: ineos.com

Зовні Ineos Grenadier і оригінальний Defender дуже схожі. Форми кузова красномовно свідчать про його утилітарне призначення. Спереду автомобіль прикрашає масивний чорний бампер, круглі фари, а додаткова пара фар імплантована в облицювання радіатора. Grenadier постаралися зробити максимально міцним.

2021 Ineos Grenadier. фото: ineos.com

Наприклад, на передніх крилах можна спокійно сидіти, а планки на даху дозволяють розміщувати багаж без додатковий кріплень. Запасне колесо кріпиться до задніх дверей, а по сусідству встановили сходи для доступу на дах. За розробку міцної рами, повнопривідного шасі і підвіски відповідали фахівці Magna Steyr.

2021 Ineos Grenadier. фото: ineos.com

2021 Ineos Grenadier. фото: ineos.com

Роботи над інтер'єром ще не закінчені, але за словами представників Ineos, в дизайні буде чимало деталей від автомобілів марки BMW. Крім того, "Баварський моторний завод" забезпечить новинку 3-літровим 6-циліндровим мотором з турбонаддувом, що працює в парі в 8-ступінчастою коробкою передач від ZF. У стандартну комплектацію увійде механічний центральний диференціал, а блокування будуть доступні в якості опції.

2021 Ineos Grenadier. фото: ineos.com

Автомобіль буде доступний в двох варіантах – з суцільнометалевим 5-дверним кузовом і пікапом на його базі. У найближчі 12 місяців компанія має намір провести серію випробувань за участю фахівців Magna Steyr. За цей час планується подолати в різних дорожніх умовах близько 1,8 млн км.

2021 Ineos Grenadier. фото: ineos.com

За попередніми підрахунками, вартість Ineos Grenadier стартуватиме з позначки в $30 тис., А основними конкурентами розглядаються Land Rover Defender нового покоління і Jeep Wrangler.

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