Соліст Jamiroquai виставив на торги BMW зі своєї колекції

На аукціоні Silverstone Auctions, який відбудеться 9 листопада, буде запропонований BMW соліста Jamiroquai Джея Кея.

Про це повідомляється на сторінці аукціону. Знаменитий фронтмен групи Jamiroquai Джей Кей, відомий своєю колекцією спорткарів, вирішив розлучитися з компактним купе BMW 1 Series M Coupe.

BMW 1 Series M Coupe silverstoneauctions.com

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Автомобіль був придбаний британським музикантом в 2012 році, і це один з усього лише 450 примірників спорткара з правим розташуванням керма. Білий колір кузова контрастує з чорним салоном. За 7 років Джей Кей накатав на цьому BMW всього 8850 км, так що автомобіль практично новий.

BMW 1 Series M Coupe silverstoneauctions.com

Автомобіль оснащений 3-літровим рядним 6-циліндровим мотором з двома турбінами, завдяки яким потужність досягає 340 л.с. Тож не дивно, що спринт від 0 до 100 км/год займає всього 4,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

BMW 1 Series M Coupe silverstoneauctions.com

Купе буде представлено на аукціоні в Бірмінгемі, який відбудеться 9 листопада в рамках автомобільної виставки NEC Classic Motor Show. Орієнтовна ціна ексклюзивного лота – близько 50 тисяч євро.

BMW 1 Series M Coupe silverstoneauctions.com

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