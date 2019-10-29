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29 жовтня • оновлено в 12:53
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Соліст Jamiroquai виставив на торги BMW зі своєї колекції

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На аукціоні Silverstone Auctions, який відбудеться 9 листопада, буде запропонований BMW соліста Jamiroquai Джея Кея.

Про це повідомляється на сторінці аукціону. Знаменитий фронтмен групи Jamiroquai Джей Кей, відомий своєю колекцією спорткарів, вирішив розлучитися з компактним купе BMW 1 Series M Coupe.

BMW 1 Series M Coupe

BMW 1 Series M Coupe

silverstoneauctions.com

Новини
На аукціон виставили Audi Кімі Райкконена

Автомобіль був придбаний британським музикантом в 2012 році, і це один з усього лише 450 примірників спорткара з правим розташуванням керма. Білий колір кузова контрастує з чорним салоном. За 7 років Джей Кей накатав на цьому BMW всього 8850 км, так що автомобіль практично новий.

BMW 1 Series M Coupe

BMW 1 Series M Coupe

silverstoneauctions.com

Автомобіль оснащений 3-літровим рядним 6-циліндровим мотором з двома турбінами, завдяки яким потужність досягає 340 л.с. Тож не дивно, що спринт від 0 до 100 км/год займає всього 4,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

BMW 1 Series M Coupe

BMW 1 Series M Coupe

silverstoneauctions.com

Купе буде представлено на аукціоні в Бірмінгемі, який відбудеться 9 листопада в рамках автомобільної виставки NEC Classic Motor Show. Орієнтовна ціна ексклюзивного лота – близько 50 тисяч євро.

BMW 1 Series M Coupe

BMW 1 Series M Coupe

silverstoneauctions.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Києві зняли рекламний ролик нового BMW.

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Тема
Новини автосвіту
Місце
Великобританія
Тег
BMW
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