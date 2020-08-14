Собаку взяли на роботу в автосалон Hyundai

Стас Сіділєв Новини 19:35, 14.08.2020

У бразильському місті Серра в автосалоні Hyundai з'явився новий співробітник – консультант торгового залу на ім'я Tuscon. Це пес, якого звуть так само, як і популярний компактний кросовер.

Пес на ім'я Туссан тепер працює в Hyundai.
Фото: instagram.com/hyundaibr

Собака час від часу приходив на територію автосалону, а його співробітники підгодовували безхатню тварину. Всі думали, що незабаром пес перестане з'являтися, але він приходив кожного дня.

Менеджер шоурума вирішив легітимізувати перебування тварини на території автосалону і взяв його на роботу консультантом торгового залу. Псові дали ім'я Туссан на честь однієї з найбільш поулярних моделей компанії.

Собака кожного дня ходить на роботу.
Фото: instagram.com/hyundaibr

Крім того, новому співробітнику зробили необхідні щеплення, надали персональну робочу перепустку з ім'ям і фотографією, облаштували будку на території закладу.

Tuscon – новий консультант шоурума.
Фото: instagram.com/hyundaibr

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