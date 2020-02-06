Сміттєвоз врятував автомобіль поліції Дніпра: опубліковано веселе відео

У мережі опублікували відео, в якому можна побачити, як сміттєвоз тягне за собою поліцейський ZAZ.

Як з'ясував OBOZREVATEL, незвичайне дійство зняли в Дніпрі. Судячи з усього, патрульна машина потрапила в нештатну ситуацію через складні погодні умови (на Дніпропетровщині випала рясна кількість снігу), і на допомогу їй прийшов автомобіль комунальних служб.

Що цікаво, патрульне авто рухалося на буксирі з включеними проблисковими маячками.

Скріншот відео

Скріншот відео

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом сталася незвичайна ДТП: на перехресті не змогли розминутися Запорожець і новий Lexus.

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