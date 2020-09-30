Сміттєвий бак розігнався до швидкості 65 км/год

28-річний інженер з Великої Британії Енді Дженнінгс перетворив зелений сміттєвий бак на гоночну машину і розігнав його до значних 65 км/год. Це досягнення потрапило в книгу рекордів Гіннеса:

Як випливає з сюжету YouTube-каналу NTV Houston, рекорд швидкості був поставлений на злітно-посадковій смузі в аеропорту Ельвінгтона недалеко від Йорка. Щоб перевершити результат попереднього сміттєвого бака, ентузіасту необхідно було набрати на своєму незвичайному транспорті швидкість не менше 48 км/год, але в підсумку йому вдалося розвинути набагато більшу швидкість (на 17 км/год більше, ніж було потрібно мінімально).

Для встановлення світового рекорду британець поставив на свій сміттєвий бак невеликий двигун, коробку передач, систему запалювання, велосипедне сидіння та кермо від скутера. По суті, бак був перетворений в невеликий компактний автомобіль з хорошою динамікою.

Британець розігнався на сміттєвому баку до 65 км / ч. Скріншот відео

В інтерв'ю журналістам Дженнінгс заявив, що він досяг значно більшій швидкості, ніж планував, і додав, що відчув справжнє щастя. "Коли я опинився в сміттєвому баці на фініші, це було прекрасне почуття", – відзначив винахідник.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Китаї виявили звалище з суперкарами.