Сміх крізь сльози: як виглядає погоня в індійському кіно

Індійське кіно завжди відрізнялося тим, що у нього було мало спільного з реальністю (хоча стосується це, звичайно, не всіх фільмів). Деякі сцени з кінострічок від індійських режисерів у буквальному сенсі вражають своєю казковістю.

Чого тільки варті погоні – у випадку з ними часто навіть складно усвідомити, як взагалі можна було додуматися до такого. Проте, раз за разом постановники закривають очі на будь-які закони фізики в цій справі та навіть не намагаються їх хоча б якось "прийняти за вуха".

Погоня в індійському кіно Скншот відео

Яскравий тому приклад – пекельна сцена погоні з одного індійського фільму, яку нещодавно опублікували на YouTube. Цей трихвилинний шедевр однозначно заслуговує на увагу:

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