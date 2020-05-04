Головна Новини
4 травня • оновлено в 22:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Сміх крізь сльози: як виглядає погоня в індійському кіно

5.3т
Читати матеріал російською

Індійське кіно завжди відрізнялося тим, що мало малого чого спільного з реальністю (хоча стосується це, звичайно, не всіх фільмів). Деякі сцени з кінострічок від індійських режисерів в буквальному сенсі вражають своєю казковістю.

Чого тільки варті погоні – у випадку з ними часто навіть складно усвідомити, як взагалі можна було додуматися до такого. Проте, раз за разом постановники закривають очі на будь-які закони фізики в цій справі та навіть не намагаються їх хоча б якось "прийняти за вуха".

Погоня в індійському кіно

Погоня в індійському кіно

Скншот відео

Яскравий тому приклад – пекельна сцена погоні з одного індійського фільму, яку нещодавно опублікували на YouTube. Цей трихвилинний шедевр однозначно заслуговує на увагу:

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в США діти викрали майже півсотні автомобілів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
видео кіно курйоз авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
35
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12331.

    Вилікувалися: 1619. Померли: 303.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – понад 250 тисяч.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • У США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги