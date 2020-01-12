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12 січня • оновлено в 14:18
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Сміх до сліз: в мережі показали найбезглуздішу Лада Нива

5.3т
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Коли власнику набридає його автомобіль, він зважується на різного роду модифікації. Придумати можна що завгодно, але такого повороту Лада Нива точно не очікувала.

У Facebook на сторінці Driving Dutchman розмістили відео, яке викликає дуже багато питань. На ньому позашляховик ВАЗ, повністю втративши свої цільові здібності, "розпластався" і пересувається по території підземного паркінгу. Важко не помітити низький дорожній просвіт і деякі проблеми з керуванням. Що відбувається?

Напевно, це найнижча Лада Нива в світі. Зверніть увагу: голова водія впирається в дах

Напевно, це найнижча Лада Нива в світі. Зверніть увагу: голова водія впирається в дах

скріншот з відео

Стенс – цілий напрям у світі автомобільного тюнінга. Головна мета цієї течії – якнайнижче "впустити" автомобіль на дорожнє покриття: чим менше кліренс – тим краще. Для цього використовують специфічні й досить дорогі кастомні елементи підвіски і амортизатори. Власник конкретної Лада Нива, схоже, зрозумів творче завдання дуже своєрідно.

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Погана якість нової Лада Нива обернулася зупинкою виробництва

Нещасний позашляховик не просто опустили (в прямому і переносному сенсі), але і зрізали нижню частину кузова! Через це навіть створюється враження, що автомобіль "тоне" в асфальті.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, якість автомобілів ВАЗ найближчим часом може знизитися, адже в компанії вирішили відмовитися від важливого етапу контролю якості вироблених машин.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
видео прикол новини тюнінг позашляховик Лада б/к автомобіль авто
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Комментарии на сайте не модерированы
Andria Viktor
Andria Viktor
Это лодка-плоскодонка.
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