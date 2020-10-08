Skoda зазначила 85-річний ювілей концепту 935 Dynamic

Чеська компанія Skoda відзначає 85-річчя унікального прототипу 935 Dynamic, створеного в середині 30-х років минулого століття.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Унікальний прототип з обтічним кузовом демонструє високий рівень підготовки чеських інженерів.

1935 Skoda 935 Dynamic. Фото: skoda-storyboard.com

Прототип 935 Dynamic став одним з найвидатніших по дизайну і конструкції автомобілів за всю 125-річну історію чеського бренду. Він став справжньою сенсацією Празького автосалону 1935 року. Публіку залучали не тільки незвичайна форма машини, але і її конструктивні особливості.

Завдяки досконалій формі кузова прототип мав вражаючий для середини 30-х років коефіцієнт лобового опору Cx, рівний 0,37. Фото: skoda-storyboard.com

Наприклад, при проектуванні обтічного каплевидного кузова вони використовували останні напрацювання в області гідро- і аеродинаміки. Завдяки досконалій формі кузова прототип мав вражаючий для середини 30-х років коефіцієнт лобового опору Cx, рівний 0,37. Згодом досвід, отриманий інженерами компанії, був використаний в серійних моделях, в тому числі Popular Monte Carlo (1936 г.) і Rapid 1500 OHV (1939 г).

1935 Skoda 935 Dynamic. Фото: skoda-storyboard.com

Не менш цікава компоновка моделі. Прототип оснащений 2-літровим чотирициліндровим оппозітним двигуном з водяним охолодженням, причому мотор встановлений в межах колісної бази, перед задньою віссю. Завдяки силовому агрегату з розташованими горизонтально циліндрами конструкторам вдалося знизити центр ваги, що позитивно позначилося на стійкості і керованості машини.

В основі автомобіля лежала хребтова раму, а кузов був зроблений із застосуванням твердих порід деревини, сталі та алюмінію. Фото: skoda-storyboard.com

Автомобіль мав в основі хребтовую раму, а кузов був зроблений із застосуванням твердих порід деревини, сталі та алюмінію. Довжина прототипу – 4860 мм, ширина – 1680 мм, висота – 1540 мм, колісна база – 3200 мм. Багажник об'ємом 300 л розташовувався спереду. Під багажником, за готельної дверцятами на підвісних петлях, ховалося запасне колесо.

Салон Skoda 935 Dynamic. Фото: skoda-storyboard.com

Радіатор охолодження двигуна був винесений вперед для більшої ефективності. Оснащений двома карбюраторами Zenith 26 VEI верхньоклапанний (OHV) мотор розвивав максимальну потужність 55 к.с. при 3 500 об/хв. Відносно скромна за сучасними мірками потужність компенсувалася хорошою аеродинамікою: на шосе прототип розганявся до 140 км/год.

1935 Skoda 935 Dynamic. Фото: skoda-storyboard.com

1935 Skoda 935 Dynamic. Фото: skoda-storyboard.com

Ще однією інноваційною рисою прототипу була напівавтоматична 4-ступінчаста коробка передач від французької компанії Cotal, яка завдяки електромагнітному механізму попереднього вибору значно спрощувала процес перемикання передач. Управління коробкою здійснювалося важелем під рульовим колесом. Зчеплення і гальма мали гідравлічний привід. Спереду і ззаду – незалежні підвіски на поперечних ресорах, що забезпечувало хорошу керованість і високий комфорт.

1935 Skoda 935 Dynamic. Фото: skoda-storyboard.com

Компанія продала експериментальну машину приватному покупцеві в 1939 році, а в кінці 60-х викупила її у нього ж назад – саме в той час чеська марка починала збирати колекцію своїх історичних моделей. У 1968 році прототип доставили з території сучасної Словаччини в музейне сховище компанії Skoda.

Skoda 935 Dynamic в процесі реставрації, яка зайняла 6 років. фото: skoda-storyboard.com

Три роки тому майстерня при музеї Skoda завершила реставрацію унікальної машини. Кропіткий процес зайняв 6 років. На щастя, залишилося багато фотографій і технічної документації, що полегшило проведення робіт.

Skoda 935 Dynamic є одним з найяскравіших експонатів в заводському музеї в місті Млада-Болеславі. Фото: skoda-storyboard.com

Прототип 935 Dynamic став одним з найвидатніших по дизайну і конструкції автомобілів за всю 125-річну історію чеського бренду. Фото: skoda-storyboard.com

В наші дні Skoda 935 Dynamic є одним з найяскравіших експонатів в заводському музеї в місті Млада-Болеславі, де 125 років тому почалася історія чеської автомобільної марки.

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