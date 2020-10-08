Skoda зазначила 85-річний ювілей концепту 935 Dynamic

Чеська компанія Skoda відзначає 85-річчя унікального прототипу 935 Dynamic, створеного в середині 30-х років минулого століття.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Унікальний прототип з обтічним кузовом демонструє високий рівень підготовки чеських інженерів.

Прототип 935 Dynamic став одним з найвидатніших по дизайну і конструкції автомобілів за всю 125-річну історію чеського бренду. Він став справжньою сенсацією Празького автосалону 1935 року. Публіку залучали не тільки незвичайна форма машини, але і її конструктивні особливості.

Наприклад, при проектуванні обтічного каплевидного кузова вони використовували останні напрацювання в області гідро- і аеродинаміки. Завдяки досконалій формі кузова прототип мав вражаючий для середини 30-х років коефіцієнт лобового опору Cx, рівний 0,37. Згодом досвід, отриманий інженерами компанії, був використаний в серійних моделях, в тому числі Popular Monte Carlo (1936 г.) і Rapid 1500 OHV (1939 г).

Не менш цікава компоновка моделі. Прототип оснащений 2-літровим чотирициліндровим оппозітним двигуном з водяним охолодженням, причому мотор встановлений в межах колісної бази, перед задньою віссю. Завдяки силовому агрегату з розташованими горизонтально циліндрами конструкторам вдалося знизити центр ваги, що позитивно позначилося на стійкості і керованості машини.

Автомобіль мав в основі хребтовую раму, а кузов був зроблений із застосуванням твердих порід деревини, сталі та алюмінію. Довжина прототипу – 4860 мм, ширина – 1680 мм, висота – 1540 мм, колісна база – 3200 мм. Багажник об'ємом 300 л розташовувався спереду. Під багажником, за готельної дверцятами на підвісних петлях, ховалося запасне колесо.

Радіатор охолодження двигуна був винесений вперед для більшої ефективності. Оснащений двома карбюраторами Zenith 26 VEI верхньоклапанний (OHV) мотор розвивав максимальну потужність 55 к.с. при 3 500 об/хв. Відносно скромна за сучасними мірками потужність компенсувалася хорошою аеродинамікою: на шосе прототип розганявся до 140 км/год.

Ще однією інноваційною рисою прототипу була напівавтоматична 4-ступінчаста коробка передач від французької компанії Cotal, яка завдяки електромагнітному механізму попереднього вибору значно спрощувала процес перемикання передач. Управління коробкою здійснювалося важелем під рульовим колесом. Зчеплення і гальма мали гідравлічний привід. Спереду і ззаду – незалежні підвіски на поперечних ресорах, що забезпечувало хорошу керованість і високий комфорт.

Компанія продала експериментальну машину приватному покупцеві в 1939 році, а в кінці 60-х викупила її у нього ж назад – саме в той час чеська марка починала збирати колекцію своїх історичних моделей. У 1968 році прототип доставили з території сучасної Словаччини в музейне сховище компанії Skoda.

Три роки тому майстерня при музеї Skoda завершила реставрацію унікальної машини. Кропіткий процес зайняв 6 років. На щастя, залишилося багато фотографій і технічної документації, що полегшило проведення робіт.

В наші дні Skoda 935 Dynamic є одним з найяскравіших експонатів в заводському музеї в місті Млада-Болеславі, де 125 років тому почалася історія чеської автомобільної марки.

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