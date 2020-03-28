Skoda в Україні: купуй online, обслуговує безпечно

Компанія "Єврокар", офіційний дистриб'ютор автомобілів Skoda в Україні, інформує, що всі дилерські центри продовжують свою роботу з дотриманням вимог чинного законодавства.

Придбати автомобіль можливо онлайн на сайті і узгодити його адресну доставку з дилерським центром. Пройти планове сервісне обслуговування або зробити ремонт в разі технічної несправності автомобіля можна на фірмових СТО Skoda. Вони працюють в штатному режимі з дотриманням всіх захисних заходів, спрямованих на перешкоду поширення вірусу.

Придбати автомобіль Skoda можна за допомогою online-сервісу skoda-auto.ua

Для того, щоб зробити online замовлення або покупку автомобіля потрібно:

– зайти на сайт і скористатися конфігуратором щоб вибрати модель, а можливо, створити власну модифікацію автомобіля, або, можна перейти на сайт авторизованого дилера в регіоні.

– заповнити заявку та оформити замовлення автомобіля через онлайн-форму.

Після отримання замовлення менеджер авторизованого дилера зв'яжеться з вами для його уточнення; підбере автомобіль з наявних на складі або розмістить замовлення у виробництво; оформить договір і рахунок на оплату; погодить дату, час і місце передачі автомобіля.

Станції технічного обслуговування Skoda працюють, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №237 від 25.03.2020 року. Якщо у вас виникла необхідність в проведенні ремонту або планового сервісного обслуговування, всі необхідні регламентні роботи здійснюються в сервісних центрах Skoda по всій території України.

Забезпечення вашої мобільності і безпеки – наш пріоритет. На СТО Skoda застосовуються необхідні заходи санепідіміческой і противірусного захисту.

Принципи нашої роботи спрямовані на забезпечення комфорту, а головне безпеки наших клієнтів і співробітників. Щодня ми проводимо контроль стану здоров'я наших співробітників, а працівники всіх дилерських центрів забезпечені засобами індивідуального захисту.

Команда компанії "Єврокар" бажає міцного здоров'я, терпіння і витримки нашим клієнтам! Будьте вдома і залишайтеся здоровими!

Як писав раніше OBOZREVATEL, електромобілі Skoda викликали великий інтерес покупців.

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