Skoda Scala отримала спортивну версію Edition S

Сергій Іванов Новини 11:10, 12.02.2021 Оновлено: 11:10, 12.02.2021

На німецькому ринку Skoda Scala буде запропонована у новій версії спортивної версії Edition S, створена відомим тюнінговим ательє Abt Sportsline.

Про це повідомляється на сайті виробника. Компанія Крістіана Абта багато років працює над вдосконаленням продукції концерну Volkswagen. Крім того, її фахівці беруть участь у спільних проектах з колегами з Вольфсбурга. Наприклад, у минулому році вони брали участь у створенні електричної версії мікроавтобуса VW Transporter.

Автомобіль отримав аеродинамічний обвіс
skoda-auto.de

Черговим спільним проектом стало створення спортивної версії Skoda Scala на базі версії Monte Carlo. Новинка, що отримала назву Edition S, отримала аеродинамічний обвіс кузова, а потужність півторалітрового мотора збільшили з 150 до 190 к.с. Крутний момент після модернізації двигуна виріс з 250 до 290 Нм. У парі з форсованим мотором працює 6-ступенчтая "механіка", а привід здійснюється на передні колеса.

Автомобіль отримав перенастроюючу підвіску зі зменшеним на 15 мм кліренсом та 18-дюймові легкосплавні диски
skoda-auto.de
На двері багажника встановили новий більший спойлер
skoda-auto.de

Автомобіль отримав перенастроюючу підвіску зі зменшеним на 15 мм кліренсом та 18-дюймові легкосплавні диски. На двері багажника встановили новий більший спойлер. У салоні з'явилися нові спортивні крісла з чорної тканинної оббивкою, педалі з нержавіючої сталі та карбонові декоративні панелі. На вибір покупцям пропонуються три варіанти забарвлення кузова: сірий, чорний та червоний "металік".

Skoda Scala Edition S буде виготовлена тиражем всього 500 примірників, а вартість новинки стартує з 33790 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , нову Skoda Fabia помітили на тестах, а Skoda Octavia оснастили потужним турбодизелем.

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