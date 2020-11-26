Skoda розпочала виробництво свого першого електричного кросовера

Компанія Skoda почала виробництво першого в своїй історії електричного кросовера – Enyaq IV. Світовий дебют цієї моделі відбувся у вересні цього року, а буквально через кілька тижнів виробник вже почав приймати замовлення на новинку.

Місцем прописки для Skoda Enyaq iV став основний завод компанії в Млада-Болеславі, де зараз також випускаються нова Octavia і кросовер Karoq. Як пише InsideEVs, щодня підприємство випускатиме 350 "Еніяків", що складе до 7 000 од. в місяць (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Стартувало виробництво Skoda Enyaq iV Skoda

Щоб запустити у виробництво свій новий електрокар, "Шкода" витратила на модернізацію підприємства 32 млн євро.

Нагадаємо, що Enyaq iV є третьою моделлю групи Volkswagen, що побудована на спеціалізованій платформі MEB (після Volkswagen ID.3 і Volkswagen ID.4). Автомобіль доступний в п'яти версіях. Базова модель пропонує один електродвигун потужністю 146 к.с. і максимальний запас ходу 340 км, а топовий варіант Enyaq RS – два електромотори загальною віддачею 306 к.с. і запас ходу до 460 км. Варіант з найбільшою автономністю ходу може долати до 510 км.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Skoda показала, як виробляє нову Octavia. У ролику відображено повний цикл виробництва моделі.