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7 лютого • оновлено в 08:46
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Skoda Rapid перетворили на бюджетний VW: офіційні зображення

6.3т
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Новий Volkswagen Polo 2021 модельного року показали на офіційних зображеннях. Модель наступного покоління пережила масу оновлень і навіть змінила тип кузова.

Як з'ясував OBOZREVATEL, на ринок новий Фольксваген Поло вирушить вже в 2020 році. При цьому популярна модель виявиться зовсім не тим автомобілем, до якого звикли покупці.

Новий VW Polo повністю змінився зовні

Новий VW Polo повністю змінився зовні

vw.com

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Cуперник Renault Duster: Volkswagen показав бюджетний кросовер

Бюджетний седан Фольксваген Поло при зміні поколінь несподівано перетворився на ліфтбек, де кришка багажника відкривається разом із заднім склом для зручного доступу до вантажного відсіку.

На кого VW Polo схожий у профиль?

На кого VW Polo схожий у профиль?

vw.com

Ззаду новий Поло 2021 виглядає презентабельно

Ззаду новий Поло 2021 виглядає презентабельно

vw.com

Це пов'язано з тим, що популярна модель переїхала на платформу нової Skoda Rapid. Власне, новий седан VW Polo є її копією з новими передньою частиною і кормою, а також переглянутим інтер'єром.

Передню частину Volkswagen Jetta майже без змін відтворили на Фольксваген Поло

Передню частину Volkswagen Jetta майже без змін відтворили на Фольксваген Поло

vw.com

Седан бізнес-класу Volkswagen Phideon вплинув на дизайн нового Polo

Седан бізнес-класу Volkswagen Phideon вплинув на дизайн нового Polo

vw.com

У дизайні решітки і фар проглядається вплив VW Jetta. Корма, здається, була натхненна розкішним седаном VW Phideon.

Нова Шкода Рапід 2020 виступила донором для VW Polo

Нова Шкода Рапід 2020 виступила донором для VW Polo

skoda-auto.com

Стильний салон Volkswagen Polo отримав сучасне оснащення

Стильний салон Volkswagen Polo отримав сучасне оснащення

vw.com

У салоні є схожість з новою Шкода Рапід 2020 по набору конкретних елементів на кшталт цифрового щитка приладів, центрального монітора мультимедіа і блоку управління кліматичною установкою. Але дизайн передньої панелі свій.

Дизайн колишнього седана Volkswagen Polo вже застарів

Дизайн колишнього седана Volkswagen Polo вже застарів

vw.com

Двигуни VW Polo 2021:

  • атмосферний 1.6 (90 к.с.)

  • атмосферний 1.6 (110 к.с.)

  • турбований 1.4 (125 к.с.)

З 1,6-літровим двигуном поєднуються 5МКПП і 6АКПП, з 1,4-літровим – 7-ступінчаста DSG з двома зчепленнями.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини бюджетний автомобіль нові авто авто
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