Skoda Rapid і Renault Logan отримали небезпечного конкурента від Volkswagen

Новий VW Polo 2020 повністю розсекречено. При цьому модель втратила кузов седан на користь п'ятидверного лифтбека. Найближчий родич – нова Skoda Rapid.

Як з'ясував OBOZREVATEL, чеський бюджетний автомобіль, який зовсім недавно також оновили, поділився з Volkswagen Polo 2020 платформою, деталями інтер'єру і кузовом. Через це новий Фольксваген Поло збільшився у розмірах – довжина/ширина/висота дорівнюють 4483 мм/1706 мм/1 484 мм.

Новий VW Polo легко впізнати завдяки свіжому дизайну vw.com

Колісна база виросла на 49 мм до 2602 мм. Відповідно, переїзд на платформу Шкода Рапід дозволив моделі обзавестися додатковим простором у салоні. Також новий Volkswagen Polo отримав збільшений на 90 л (550 л) багажник, а більш зручний доступ до нього здійснено завдяки великій п'ятій двері. Адже тепер ця модель – ліфтбек, а не седан.

Великий і практичний багажник – вдале рішення для VW Polo vw.com

Дизайн передньої частини з візуально об'єднаними в цілісний блок решіткою і фарами виконали в стилі більшого седана VW Jetta, який більше не представлений на європейському ринку.

Спереду новий VW Polo нагадує седан Volkswagen Jetta vw.com

Кросовер Фольксваген Т-Рок виконано в схожій стилістиці vw.com

Це рішення також нагадує компактний кросовер VW T-Roc. Але корма у бюджетного Volkswagen Polo повністю своя. З вузькими стильними ліхтарями і пласкою кришкою багажника, яка виглядає дуже сучасно. Також варто відзначити, що автомобіль отримав оновлений логотип VW, який незабаром з'явиться на всіх моделях компанії.

Нові ефектні ліхтарі виділять Volkswagen Polo 2020 у потоці vw.com

Завдяки новому оформленню салон VW Polo 2020 виглядає стильно vw.com

Передня панель своєю архітектурою нагадує старший Фольксваген Джетта, але окремі елементи на зразок центральних дефлекторів кондиціонера, блоку управління кліматом, цифрового щитка приладів та мультимедійного монітора взяті у Шкода Рапід 2020.

Салон Skoda Rapid 2020 схожий на Polo skoda-auto.com

Двигуни VW Polo 2020:

атмосферний 1.6 (90 к.с.) + 5-ступенева МКПП;

атмосферний 1.6 (110 к.с.) + 5-ступенева МКПП;

атмосферний 1.6 (110 к.с.) + 6-ступенева АКПП;

турбований 1.4 (125 к.с.) + 7-ступенева DSG

Крім того, новий Фольксваген Поло отримав безліч корисного обладнання. Багато пропозицій, правда, доступні в якості опції або входять у пакет більш дорогих комплектацій.

VW Polo отримав повністю новий кузов... vw.com

...при цьому в профіль схожість з Skoda Rapid очевидна skoda-auto.com

Оснащення VW Polo 2020:

повністю світлодіодні фари та ліхтарі;

екран мультимедіа діагоналлю 6,5 або 8,25 дюймів;

підігрів передніх і задніх крісел;

клімат–контроль;

круїз–контроль;

камера заднього виду;

цифровий щиток приладів діагоналлю 10,25 дюймів;

бічні шторки безпеки;

безключовий доступ

Головними суперниками нового Фольксваген Поло 2020 стануть Renault Logan, Hyundai Accent і навіть споріднений Шкода Рапід.

На свого попередника новий Поло 2020 зовсім не схожий vw.com

Раніше бюджетний VW Polo був седаном vw.com

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