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12 грудня • оновлено в 12:43
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Skoda Rapid 2020 здивувала технологіями

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Бюджетний ліфтбек Skoda Rapid 2020 отримав ефектну зовнішність і цифрову приладову панель.

Як стало відомо OBOZREVATEL, чеський виробник представив нове покоління популярної моделі Rapid. Зовнішність новинки виконана в стилістиці "старших" моделей, а деякі опції вперше пропонуються в цьому класі авто (щоб подивитися всі фото і відео доскролльте новина до кінця).

Skoda Rapid 2020

Skoda Rapid 2020

skoda-auto.com

Новини
Бюджетник Skoda Rapid 2020 повністю розсекречено
Skoda Rapid 2020

Skoda Rapid 2020

skoda-auto.com

Для вигляду нового "Рапід" характерні гострі грані, рельєфний капот, стрілоподібні світлодіодні фари і агресивна шестикутна решітка радіатора з хромованим окладом.

Skoda Rapid 2020

Skoda Rapid 2020

skoda-auto.com

Задня частина автомобіля також зазнала суттєвих змін. Виразні L-образні ліхтарі нагадують про традиції виробництва знаменитого богемського кришталю, а на кришці багажника з'явилася гордий напис Rapid.

Кришку багажника прикрасив напис Rapid

Кришку багажника прикрасив напис Rapid

skoda-auto.com

Skoda Rapid 2020

Skoda Rapid 2020

skoda-auto.com

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Уже в базовій версії Skoda Rapid 2020 отримала світлодіодні фари і ДГЗ

Уже в базовій версії Skoda Rapid 2020 отримала світлодіодні фари і ДГЗ

skoda-auto.com

Skoda Rapid 2020

Skoda Rapid 2020

skoda-auto.com

Виразні L-образні ліхтарі нагадують про традиції виробництва знаменитого богемського кришталю

Виразні L-образні ліхтарі нагадують про традиції виробництва знаменитого богемського кришталю

skoda-auto.com

Але набагато більший WOW-ефект справляє інтер'єр моделі. В першу чергу звертає на себе увагу абсолютно нова приладова панель з декоративними вставками і центральна консоль з винесеним окремо дисплеєм інформаційно-розважальної системи.

Skoda Rapid 2020 дивує багатим вибором опцій

Skoda Rapid 2020 дивує багатим вибором опцій

skoda-auto.com

Особливо дивує широкий, як для бюджетної моделі, список опцій доступних "в базі" або за додаткову плату. Він включає цифровий щиток приладів (!), кондиціонер або клімат-контроль, круїз-контроль, системи екстреного гальмування та контролю за втомою водія, 3-спицеве спортивне кермо, підігрів керма і лобового скла, система контролю за дистанцією, датчики паркування "по колу "та інші цікаві опції. Можливості персоналізації передбачають розширену палітру кольорів і нових 15- і 16-люймових дисків.

Для нового Skoda Rapid буде доступна цифрова шкала приладів

Для нового Skoda Rapid буде доступна цифрова шкала приладів

skoda-auto.com

У списку опцій – мультимедійна система з багатим функціоналом

У списку опцій – мультимедійна система з багатим функціоналом

skoda-auto.com

Для новинки пропонуються атмосферний 1,6-літровий мотор MPI і турбований 1,4-літровий 125-сильний TSI. Перший пропонується в двох версіях – 90 або 110 к.с., і працює в парі з 5-ступінчастою "механікою" або 6-ступінчастим "автоматом". З турбомотором пропонується 7-ступінчаста роботизована КП DSG.

Європейцям замість Rapid пропонується 5-дверний хетчбек Scala

Європейцям замість Rapid пропонується 5-дверний хетчбек Scala

skoda-auto.com

Автомобіль буде представлений в країнах, що розвиваються, і, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, європейський ринок ця модель, на жаль, покинула. Тепер замість Rapid європейцям пропонується 5-дверний хетчбек Scala.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Чехія
Теги
Skoda новини авто бюджетний автомобіль нові авто
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