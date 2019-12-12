Skoda Rapid 2020 здивувала технологіями

Бюджетний ліфтбек Skoda Rapid 2020 отримав ефектну зовнішність і цифрову приладову панель.
Як стало відомо OBOZREVATEL, чеський виробник представив нове покоління популярної моделі Rapid. Зовнішність новинки виконана в стилістиці "старших" моделей, а деякі опції вперше пропонуються в цьому класі авто (щоб подивитися всі фото і відео доскролльте новина до кінця).
Skoda Rapid 2020
skoda-auto.com
Skoda Rapid 2020
skoda-auto.com
Для вигляду нового "Рапід" характерні гострі грані, рельєфний капот, стрілоподібні світлодіодні фари і агресивна шестикутна решітка радіатора з хромованим окладом.
Skoda Rapid 2020
skoda-auto.com
Задня частина автомобіля також зазнала суттєвих змін. Виразні L-образні ліхтарі нагадують про традиції виробництва знаменитого богемського кришталю, а на кришці багажника з'явилася гордий напис Rapid.
Кришку багажника прикрасив напис Rapid
skoda-auto.com
Skoda Rapid 2020
skoda-auto.com
Уже в базовій версії Skoda Rapid 2020 отримала світлодіодні фари і ДГЗ
skoda-auto.com
Skoda Rapid 2020
skoda-auto.com
Виразні L-образні ліхтарі нагадують про традиції виробництва знаменитого богемського кришталю
skoda-auto.com
Але набагато більший WOW-ефект справляє інтер'єр моделі. В першу чергу звертає на себе увагу абсолютно нова приладова панель з декоративними вставками і центральна консоль з винесеним окремо дисплеєм інформаційно-розважальної системи.
Skoda Rapid 2020 дивує багатим вибором опцій
skoda-auto.com
Особливо дивує широкий, як для бюджетної моделі, список опцій доступних "в базі" або за додаткову плату. Він включає цифровий щиток приладів (!), кондиціонер або клімат-контроль, круїз-контроль, системи екстреного гальмування та контролю за втомою водія, 3-спицеве спортивне кермо, підігрів керма і лобового скла, система контролю за дистанцією, датчики паркування "по колу "та інші цікаві опції. Можливості персоналізації передбачають розширену палітру кольорів і нових 15- і 16-люймових дисків.
Для нового Skoda Rapid буде доступна цифрова шкала приладів
skoda-auto.com
У списку опцій – мультимедійна система з багатим функціоналом
skoda-auto.com
Для новинки пропонуються атмосферний 1,6-літровий мотор MPI і турбований 1,4-літровий 125-сильний TSI. Перший пропонується в двох версіях – 90 або 110 к.с., і працює в парі з 5-ступінчастою "механікою" або 6-ступінчастим "автоматом". З турбомотором пропонується 7-ступінчаста роботизована КП DSG.
Європейцям замість Rapid пропонується 5-дверний хетчбек Scala
skoda-auto.com
Автомобіль буде представлений в країнах, що розвиваються, і, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, європейський ринок ця модель, на жаль, покинула. Тепер замість Rapid європейцям пропонується 5-дверний хетчбек Scala.
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