Skoda представила фіксатори ременів безпеки зі світловою індикацією

Сергій Іванов
Сергій Іванов
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3,6 т.
Skoda представила фіксатори ременів безпеки зі світловою індикацією

Компанія запатентувала інноваційну технологію фіксаторів ременів безпеки, що підсвічуються.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Залежно від того, чи пристебнутий пасажир чи ні, фіксатор ременя змінює колір підсвічування.

Фіксатор світиться червоним або білим світлом в залежності від того, чи пристебнутий пасажир, чи ні

Корпус фіксатора виконаний з прозорого пластика, а всередині вбудовані світлодіоди, колір яких змінюється в залежності від ситуації. Якщо пасажирське крісло пустує, фіксатор ременя підсвічується білим кольором. А коли датчик ваги визначає людину на сидінні, фіксатор загоряється червоним, тим самим нагадуючи про необхідність пристебнутися. Після того, як ремінь безпеки замикатися, колір змінюється на зелений, а потім знову на білий.

Передбачено декілька режимів роботи системи – фіксатор ременя або горить постійно, або блимає. Таким чином дорослі пасажири зможуть проконтролювати, чи пристебнуті діти на задньому ряду.

Коли запатентована технологія фіксаторів з індикаторами з'явиться на серійних автомобілях Skoda поки не повідомляється. Варто нагадати, що в 2019 році компанія Skoda отримала рекордну кількість патентів – 94.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Skoda початку продажу свого найдешевшого електрокроссовера.

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