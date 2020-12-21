Skoda показала, які автомобілі вона зараз виробляє в Україні

Станом на 2020 рік компанія Skoda випускає в Україні гетчбек Fabia, кросовери Karoq і Kodiq, а також флагманський седан Supeb. Їхне виробництво налагоджене на заводі "Єврокар" в Соломоново (Закарпатська область), який функціонує з 2001 року.

Актуальну виробничу лінійку українського підприємства Skoda показала на інфографіку, яка розміщена на офіційному сайті компанії. У ній чеська марка відобразила і продукцію всіх своїх автомобільних заводів, яких сумарно налічується 12 по всьому світу.

Заводи Skoda в різних куточках світу і моделі, які вони випускають skoda-storyboard.com

Так, крім України, і, власне, самої Чехії, де у "Шкоди" знаходяться два заводи (основний в Млада-Болеславі і ще один в Квасинах), знаменитий автовиробник випускає свої автомобілі також в Китаї, Росії, Словаччині та Індії. Загалом на всіх виробничих майданчиках "Шкоди" працює 35 000 осіб.

Skoda Superb Skoda

Skoda Fabia Skoda

Зараз модельної ряд чеської марки нараховує десять автомобілів: Citigo e iV, Fabia, Rapid, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, і Enyaq iV. Чотири з десяти цих моделей випускаються, зокрема, в Україні. Представлена продукція "Шкоди" на більш ніж в 100 країнах світу.

Skoda Kodiaq Skoda

Skoda Karoq Skoda

Український завод наприкінці списку Скриншот інфографіки

Відзначимо, що недавно Skoda пообіцяла випустити електричний аналог "Октавії", а трохи пізніше і зовсім перетворити свій бестселер в електрокар. Крім того, як уже повідомляв OBOZREVATEL, кросовери Skoda Kodiaq були обрані українською поліцією в якості машин для фантомних патрулів, які будуть таємно виявляти порушників швидкісного режиму.