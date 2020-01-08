Skoda підготувала ще одне бюджетне авто: розкрито його дизайн

Компанія Skoda готує до дебюту ще одну модель, причому це – кросовер. Новинку покажуть наступного місяця на виставці Auto Expo 2020 на Нью-Делі.
Як з'ясував OBOZREVATEL, поки прийдешній автомобіль знаходиться в статусі концепту і носить назву Skoda Vision IN. Минулого місяця чеська марка показала перше зображення інтер'єру майбутнього кросовера, а тепер – розкрила його зовнішній вигляд (втім, частково).
Салон Skoda Vision IN
skoda-storyboard.com
На опублікованих фото Skoda Vision IN показаний спереду та ззаду. Картинки говорять про те. що автомобіль отримає досить агресивне оформлення, хоча в цілому він буде виглядати майже так само, як і більшість інших моделей Skoda, представлених на ринку.
Skoda Vision IN
skoda-storyboard.com
Skoda Vision IN
skoda-storyboard.com
Передбачається, що нова модель Skoda буде недорогим компактним кросовером, а її головним суперником стане Renault Duster. Достовірно відомо лише те, що SUV побудують на платформі A0 IN, створеній спеціально "з акцентом на Індію і індійських покупців".
Що стосується того, які двигуни будуть використовуватися на новому SUV, Skoda не повідомляє. Швидше за все, інновацій по цій частині чекати не варто – ймовірно, під новинку компанія адаптує існуючі агрегати.
Як раніше розповідав OBOZREVATEL, Skoda пропонує Octavia в Україні за привабливою ціною.
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