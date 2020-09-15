Skoda Octavia отримала нові "екологічні" версії

Компанія Skoda розширює лінійку силових агрегатів для своєї найпопулярнішої моделі Octavia.

Про це повідомляє прес-служба виробника. У гамі двигунів з'явиться версія з "м'яким" гібридом, а також подзаражаемий (PHEV) гібридний силовий агрегат.

Skoda Octavia RS iV. Фото: skoda.com

Презентація четвертого покоління моделі Octavia стало знаковою подією для компанії, адже цей автомобіль є бестселером бренду протягом багатьох років. Щорічно на чотирьох підприємствах компанії в різних країнах проводиться близько 400 тисяч Octavia різних модифікацій.

Нинішньої осені стартують продажі першої автомобіля Skoda з технологією mild-hybrid ( "м'який" гібрид) – Octavia e-TEC. Крім того, в гамі з'являться гібридні PHEV-версії Octavia iV і спортівнaя Octavia vRS iV.

Skoda Octavia iV. Фото: skoda.com

Нагадаємо, що нова Octavia пропонується в двох варіантах кузовів – ліфтбек і універсал, спортивної модифікації vRS, а також "позашляхової" версії Scout. Покупці можуть вибирати між механічною або роботизованою коробкою передач, а також між переднім і повним приводом.

Підзарядна гібридна Octavia пропонується в двох варіантах потужності. Версія iV має потужність 150 кВт (204 к.с.), а спортивна vRS iV має в своєму арсеналі 180 кВт (245 к.с.). У спортивному режимі Octavia vRS iV здатна разгонятися до першої "сотні" за 7,3 секунд, а максимальна швидкість досягає 225 км/год. Обидві версії iV PHEV оснащуються 6-ступіневою коробкою передач DSG. До складу гібридного силового агрегату входять 1,4-бензиновий двигун сімейства TSI 110 кВт (150 к.с.) і електромотор на 85 кВт. Залежно від версії вони мають різні настройки вихідної потужності.

Skoda Octavia iV. Фото: skoda.com

Харчування для електромотора забезпечує літій-іонна батарея енергоємністю 13 кВтг. Виключно на електротязі автомобіль здатний подолати до 60 км по циклу WLTP зі швидкістю до 140 км/год. Батарею можна заряджати як від звичайної побутової мережі, так і від спеціального зарядного пристрою. На зарядку до 80% від мережі 230В потрібно 3 години 45 хвилин, а до 100% – 5 годин. Зарядний пристрій на 3,6 кВт дозволить виконати аналогічну операцію за 2,5 або 3,5 години відповідно.

Skoda Octavia Combi iV. Фото: skoda.com

Octavia e-TEC з технологією mild hybrid буде запропонована в двох варіантах потужності. У першому випадку під капотом розташується 3-циліндровий турбомотор 1.0 TSI потужністю 81 кВт (110 к.с.). Він оснащений турбонагнітачем із змінною геометрією і працює по більш ефективному циклу Міллера. Друга версія пропонується з 4-циліндровим мотором 1.5 TSI, який розвиває 110 кВт (150 к.с.).

Skoda Octavia iV. Фото: skoda.com

В обох випадках в автомобілі є також стартер-генератор на 48В і компактна літій-іонна батарея ємністю 0,6 кВт. Обидві версії оснащуються 7-ступіневою роботизованою КП DSG. Стартер-генератор виконує допоміжні функції і дозволяє отримати до 50 Нм крутного моменту додатково. Крім того, його використання допомагає економити до 0,4 л палива на кожні 100 км пробігу.

Skoda Octavia Combie-TEC. Фото: skoda.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні стартував продаж нового покоління моделі Octavia.