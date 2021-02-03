Skoda може відродити найпопулярніше комерційне авто Чехії XX століття

Дизайнер Даніель Хаєк створив сучасну інтерпретацію фургона Skoda 1203, який випускався з 1968 по 1999 роки і був найпопулярнішим комерційним автомобілем Чехії в минулому сторіччі. Його роботою поділився сам автовиробник, тому, ймовірно, фургон можуть відродити.

Даніель працює в Skoda дизайнером інтерфейсів для електроніки. Зараз компанія на честь свого 125-річчя створила серію візуальних концептів "Icons Get a Makeover", в якій нагадує про найбільш знакові машини марки. Однією з них був Skoda 1203. Про це повідомляє сайт Skoda-storyboard.

Хаєк взявся за модель, тому що така була в його родині багато років і стала першим його автомобілем в 15 років.

"Я говорив про це зі своїми колегами, і вони сказали, що якщо я маю досвід роботи з 1203, я можу спробувати переосмислити його для нового тисячоліття. Я думаю, що такий автомобіль був би чудовим для бренду Skoda навіть сьогодні", – сказав дизайнер.

У зовнішньому вигляді інтерпретації є деталі, які нагадують оригінальний 1203. Наприклад, закруглені фари, виступаючі краї лінії даху та решітки радіатора, і сам похилий дах. Але Даніель хотів зробити автомобіль самобутнім і сучасним.

Попри свою роботу в цифровому середовищі, дизайнер створив салон автомобіля дуже простим. Він має мінімалістичну приладову панель, і у ньому відсутній екран інформаційно-розважальної система. Проте Хаєк таки передбачив у фургоні підключення до планшета чи смартфона, замість системи на базі машини.

Сам дизайнер сумнівається у тому, що Skoda зможе відродити 1203. Хоча вважає, що в нього більше шансів, ніж в інших проєктів "Icons Get a Makeover" – 130RS, Popular Monte Carlo, Felicia чи Voiturette.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, прототип Skoda Fabia нового покоління помітили на дорожніх випробуваннях. Автомобіль запозичить низку стилістичних рішень від спорідненої Octavia та інших моделей бренду. Крім того, новинка використовуватиме елементи дизайну концептуального гетчбека Vision RS.