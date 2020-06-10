Skoda Kliq за $13 000: новий суперник Duster розсекречений

У мережі з'явилися патентні зображення найдешевшого кросовера Skoda. Як очікується, новинка буде конкурувати з Renault Duster (її ціна складе на рівні $13 000) і отримає назву Kliq.

Фото майбутнього Skoda Kliq з'явилися в розпорядженні індійського міністерства промисловості. Таке джерело походження недивне: річ у тім, що новинка орієнтована саме на ринок Індії. Більш того, там же її будуть і виробляти – очікується, що новий SUV з'явиться в салонах до середини 2021 року.

Skoda Kliq - патентні зображення IndianAutosBlog.com

Skoda Kliq виконаний за мотивами Vision IN, який презентували на початку минулого року на автосалоні в Нью-Делі. Автомобіль отримав м'язистий вигляд з сильними лініями і кустою оптикою. Від прототипу серійним варіант відрізняється іншими колесами і рядом спрощених деталей декору. У салоні новинки прописалася віртуальна приладова панель і велика сенсорна інформаційно-розважальна система.

Skoda Kliq - патентні зображення IndianAutosBlog.com

Skoda Kliq - патентні зображення IndianAutosBlog.com

Компактний позашляховик заснований на платформі MQB A0 IN, його довжина становить 4256 мм, а колісна база – 2 671 мм. Під капот буде встановлюватися 1,5-літровий турбований бензиновий двигун TSI потужністю 150 к.с. і 250 Нм, який зістикують з 6-ступіневою "механікою" або 7-діапазонним роботом DSG (обидві трансмісії будуть доступні для покупців на вибір).

Skoda Kliq - патентні зображення IndianAutosBlog.com

Skoda Kliq - патентні зображення IndianAutosBlog.com

До слова, близьким родичем Skoda Kliq стане Volkswagen Nivus – ще один маленький і недорогий позашляховик від німецького концерну.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Skoda розсекретила ключові характеристики свого першого електричного кросовера.