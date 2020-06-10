Головна Новини
10 червня • оновлено в 12:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Skoda Kliq за $13 000: новий суперник Duster розсекречений

1.9т
Читати матеріал російською

У мережі з'явилися патентні зображення найдешевшого кросовера Skoda. Як очікується, новинка буде конкурувати з Renault Duster (її ціна складе на рівні $13 000) і отримає назву Kliq.

Фото майбутнього Skoda Kliq з'явилися в розпорядженні індійського міністерства промисловості. Таке джерело походження недивне: річ у тім, що новинка орієнтована саме на ринок Індії. Більш того, там же її будуть і виробляти – очікується, що новий SUV з'явиться в салонах до середини 2021 року.

Skoda Kliq - патентні зображення

Skoda Kliq - патентні зображення

IndianAutosBlog.com

Skoda Kliq виконаний за мотивами Vision IN, який презентували на початку минулого року на автосалоні в Нью-Делі. Автомобіль отримав м'язистий вигляд з сильними лініями і кустою оптикою. Від прототипу серійним варіант відрізняється іншими колесами і рядом спрощених деталей декору. У салоні новинки прописалася віртуальна приладова панель і велика сенсорна інформаційно-розважальна система.

Skoda Kliq - патентні зображення

Skoda Kliq - патентні зображення

IndianAutosBlog.com

Skoda Kliq - патентні зображення

Skoda Kliq - патентні зображення

IndianAutosBlog.com

Компактний позашляховик заснований на платформі MQB A0 IN, його довжина становить 4256 мм, а колісна база – 2 671 мм. Під капот буде встановлюватися 1,5-літровий турбований бензиновий двигун TSI потужністю 150 к.с. і 250 Нм, який зістикують з 6-ступіневою "механікою" або 7-діапазонним роботом DSG (обидві трансмісії будуть доступні для покупців на вибір).

Skoda Kliq - патентні зображення

Skoda Kliq - патентні зображення

IndianAutosBlog.com

Skoda Kliq - патентні зображення

Skoda Kliq - патентні зображення

IndianAutosBlog.com

До слова, близьким родичем Skoda Kliq стане Volkswagen Nivus – ще один маленький і недорогий позашляховик від німецького концерну.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Skoda розсекретила ключові характеристики свого першого електричного кросовера.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Віталій Сазонов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

Новини авто

Топпублікації

Топблоги