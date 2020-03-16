Skoda Karoq перетворили на дешеву альтернативу Volkswagen Tiguan

Компактний кросовер VW Tharu виконаний на агрегатах Skoda Karoq. Але фотошпигуни зловили змінений автомобіль – Volkswagen Tarek, який в модельному ряду розташується нижче VW Tiguan.

Якщо кросовер VW Tharu призначений для китайського ринку, то новий Tarek є його адаптованою глобальною версією. При цьому у новій моделі навіть змінився дизайн. В першу чергу Фольксваген Тарек призначений для ринків Північної та Південної Америки. Але можлива поява і в Європі.

Кросовер VW Tarek вже виїхав на вулиці Twitter José Iván

Враження від зовнішності новинки можна коротко описати як рестайлінг Volkswagen Tharu (який представлений на китайському ринку вже два роки). Передні фари стали вужчими та витягнулися по горизонталі, оформлення повітрязабірників у бампері змінилося, а решітка отримала трохи іншу форму.

Новий Volkswagen Tarek побачили в Південній Америці Twitter José Iván

Про дизайн задніх ліхтарів поки судити складно – на них помітні маскувальні наліпки, які не дозволяють розгледіти справжню начинку. З іншого боку, можливий і прозаїчний варіант розвитку подій – новий кросовер Фольксваген може виглядати так само, як Тару. Адже на передній частині спеціально можуть використовувати фальшивий бампер для відволікання уваги.

Volkswagen Tharu продається тільки в Китаї vw.com

Очікується, що VW Tharu зазнає змін і перетвориться у VW Tarek vw.com

У Китаї автомобіль можна купити з бензиновими двигунами об'ємом 1,4 л (150 к.с.) та 2 л (186 к.с.). Глобальний варіант поки очікується тільки з 1,4-літровим агрегатом і 6-ступеневою автоматичною КПП. До моменту дебюту новинки напевно з'явиться інформація про розширену моторну гаму.

Основою для VW Tharu і Tarek виступив кроссовер Skoda Karoq skoda-auto.com

Новий VW Tarek ми побачимо до кінця 2020 року. Компактний кросовер розташується трохи нижче Volkswagen Tiguan у модельній лінійці.

Фольксваген Тігуан – один з найбільш популярних кросоверів німецького бренду vw.com

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