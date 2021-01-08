Skoda анонсувала компактний кросовер Kushaq

Компанія Skoda поділилася першою інформацією про новий компактний кросовер Kushaq, який дебютує на індійському ринку влітку нинішнього року.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Назва Kushaq походить від санскриту, стародавньої мови індійського субконтиненту. Слово можна перевести як "король" або "правитель".

Відповідно до сучасним неймінг чеського бренду, останню літеру K замінили на Q, щоб підкреслити, що новинка відноситься до сімейства кросоверів марки, представлених на місцевому ринку також моделями Kodiaq та Karoq.

Kushaq – це перший автомобіль бренду, що з'явився у результаті ініціативи India 2.0. В рамках цієї стратегії компанії Skoda відвели важливу роль – виступати основним представником концерну Volkswagen Group на вимогливому ринку Індії.

Кросовер побудований на модульній платформі MQB A0 IN, а зовні новинка буде представляти собою адаптований до серійного виробництва концепт Skoda Vision IN, що дебютував рік тому на автошоу в Нью Делі. Автомобіль має в довжину близько 4,2 м та займе нижню сходинку серед кросоверів бренду.

У найближчі 18 місяців за Kushaq підуть ще три моделі, які будуть використовувати аналогічну платформу. Очікується, що мова йде про серійну версію кроссовера- "двійника" Volkswagen Taigun, а також адаптовані для індійського ринку версії американського седана Volkswagen Virtus та гетчбека Fabia нового покоління.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Skoda готує оновлену версію флагманського кросовера Kodiaq, а у Австрії побудували електричний гоночний болід на базі Fabia R5.