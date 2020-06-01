Склади переповнені: покупцям авто вирішили роздавати гроші

Європейський автомобільний ринок став нести серйозні втрати. Зокрема, в Німеччині склади вже переповнені новими машинами через украй низький попит.

Як повідомляє журнал Automobilwoche, криза, викликана пандемією COVID-19, чинить серйозний вплив на європейську автомобільну промисловість і автомобільний ринок. У березні та квітні продаж нових автомобілів в Європі впав до найнижчого рівня. Криза не обійшла стороною найбільший авторинок Європи – Німеччину, де продаж впав на 61,1% в квітні та на 37,7% в березні. В цілому ж в першому кварталі поточного року попит на німецькому ринку знизився на 20,3%. При цьому в найближчому майбутньому поліпшення ситуації не передбачається.

В Європі перестали продаватися автомобілі bna.bh

Проблема в тому, що скасування карантинних заходів не призведе автоматично до зростання продажу. Через високий рівень невизначеності в економіці багато хто відкладає покупку нового автомобіля на "кращі часи".

Центральна асоціація автомобільних продавців Німеччини (ZDK) заявила, що на даний час у німецьких дилерів налічується нових автомобілів загальною вартістю 14,8 мільярдів євро. Автосалони і склади переповнені пропозиціями, але клієнтів не вистачає. Такий стан справ може призвести до банкрутства деяких автодилерів і кризи у виробництві автомобілів.

У зв'язку з цим Асоціація автомобільної промисловості Німеччини (VDA) звернулася до влади за державною допомогою: продавці просять, щоб субсидії надавалися не тільки покупцям електромобілів, але й машин з двигунами внутрішнього згоряння, але відповідають високим екологічним стандартам.

І уряд вже відреагував на заклик, ввівши стимул у вигляді 4000 євро на купівлю електромобіля та 3000 євро на покупку автомобіля зі звичайним двигуном. Завдяки цьому електрокари "виграють" подвійно – даний бонус додався до вже існуючої пільги в розмірі тих самих 4000 євро (таким чином, на придбання EV можна заощадити 8000 євро). Як очікується, ці заходи допоможуть прискорити спорожнення складів і, отже, прискорити запуск виробничих ліній.

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