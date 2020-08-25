Американська організація JD Power, яка спеціалізується на дослідженні споживчих якостей товарів, склала рейтинг технічних рішень в нових машинах і з'ясувало, наскільки добре вони реалізовані.

Аналітиків JD Power цікавили в першу чергу, високотехнологічні "фішки", встановлені в автомобілях. А саме, інформаційно-розважальні системи і системи активної безпеки, в які входять, наприклад, камера заднього виду, функція управління жестами, контроль рядності і автоматичне гальмування. Для цього вони розробили індекс TXI (Tech Experience Index), який враховує кількість сучасних систем в автомобілях і ступінь задоволеності власників їх роботою, після чого провели опитування серед американських автолюбителів, задавши їм спеціальні питання.

Складено рейтинг найбільш "нафаршированих" автомобілів: Volvo на першому місці. Фото: Volvo

В результаті було встановлено, що у всіх категоріях лідирує Volvo. За нею ж слідують Tesla, BMW і Cadillac. З представників "мас-маркету" (не преміальних брендів) найкраще показав себе Hyundai.

Власники Volvo особливо хвалять Pilot Assist, систему активної безпеки, яка перевершує автопілот Tesla з точки зору інтуітивності та простоти використання. У той же час серед всіх марок найбільше нарікань викликала функція управління жестами – більшість водіїв вважає її ненадійність. Крім того, чимала кількість автомобілістів не надто довіряють існуючими технологіями автономного керування.

Самі високотехнологічні автомобілі (у дужках вказано бал-індекс):

Volvo: 617

BMW 583

Cadillac: 577

Mercedes: 567

Genesis: 559

Hyundai: 556

Subaru: 541

Kia: 538

Nissan: 534

Land Rover: 525

Lincoln: 525

Lexus: 523

Audi: 522

Ram: 520

Infiniti: 518

Chevrolet: 511

GMC: 510

Ford: 509

Jaguar: 504

Buick: 503

Volkswagen: 503

Dodge: 499

Mitsubishi: 497

Toyota: 495

Mazda: 494

Chrysler: 493

Acura: 488

Honda: 488

Jeep: 486

Porsche: 453

Mini: 444

* Tesla: 593

* Tesla винесена окремо, оскільки не дозволила опитувати своїх клієнтів в деяких штатах.

Раніше OBOZREVATEL назвав автомобілі, які розраховані на пробіг понад 500 000 км.