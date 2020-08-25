Складено рейтинг найбільш "нафаршированих" автомобілів

Віталій Сазонов Новини 11:09, 25.08.2020

Американська організація JD Power, яка спеціалізується на дослідженні споживчих якостей товарів, склала рейтинг технічних рішень в нових машинах і з'ясувало, наскільки добре вони реалізовані.

Аналітиків JD Power цікавили в першу чергу, високотехнологічні "фішки", встановлені в автомобілях. А саме, інформаційно-розважальні системи і системи активної безпеки, в які входять, наприклад, камера заднього виду, функція управління жестами, контроль рядності і автоматичне гальмування. Для цього вони розробили індекс TXI (Tech Experience Index), який враховує кількість сучасних систем в автомобілях і ступінь задоволеності власників їх роботою, після чого провели опитування серед американських автолюбителів, задавши їм спеціальні питання.

Складено рейтинг найбільш "нафаршированих" автомобілів: Volvo на першому місці.
Фото: Volvo

В результаті було встановлено, що у всіх категоріях лідирує Volvo. За нею ж слідують Tesla, BMW і Cadillac. З представників "мас-маркету" (не преміальних брендів) найкраще показав себе Hyundai.

Власники Volvo особливо хвалять Pilot Assist, систему активної безпеки, яка перевершує автопілот Tesla з точки зору інтуітивності та простоти використання. У той же час серед всіх марок найбільше нарікань викликала функція управління жестами – більшість водіїв вважає її ненадійність. Крім того, чимала кількість автомобілістів не надто довіряють існуючими технологіями автономного керування.

Самі високотехнологічні автомобілі (у дужках вказано бал-індекс):

  • Volvo: 617

  • BMW 583

  • Cadillac: 577

  • Mercedes: 567

  • Genesis: 559

  • Hyundai: 556

  • Subaru: 541

  • Kia: 538

  • Nissan: 534

  • Land Rover: 525

  • Lincoln: 525

  • Lexus: 523

  • Audi: 522

  • Ram: 520

  • Infiniti: 518

  • Chevrolet: 511

  • GMC: 510

  • Ford: 509

  • Jaguar: 504

  • Buick: 503

  • Volkswagen: 503

  • Dodge: 499

  • Mitsubishi: 497

  • Toyota: 495

  • Mazda: 494

  • Chrysler: 493

  • Acura: 488

  • Honda: 488

  • Jeep: 486

  • Porsche: 453

  • Mini: 444

  • * Tesla: 593

* Tesla винесена окремо, оскільки не дозволила опитувати своїх клієнтів в деяких штатах.

Раніше OBOZREVATEL назвав автомобілі, які розраховані на пробіг понад 500 000 км.

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