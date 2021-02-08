Складено рейтинг двигунів, які проїдуть понад 500 тис. кілометрів

Експерти склали список автомобільних двигунів, які здатні проїхати 500 000 км і бути при цьому у відмінному стані. Водночас треба враховувати, що при поганій експлуатації машини, двигуну не допоможе навіть якісна збірка.

До рейтингу увійшли двигуни від Chevrolet, Honda, Peugeot та інших. Про це повідомляє сайт novate.ru.

1. Renault К4М

Популярний бензиновий двигун з чотирма циліндрами, об'ємом 1.5 літра та потужністю 112 кінських сил. Мінімальний ресурс – 350 тисяч кілометрів. Агрегат встановлений в таких авто як: Renault Logan, Renault Sandero, Renault Duster, Renault Clio 2, Lada Largus і Nissan Almera G11.

Renault К4М об'ємом 1.5 літра drive2.com

2. Hyundai-Kia G4FA

Двигун G4FA з чотирма циліндрами відпрацює не менше 400 тисяч кілометрів. Робочий об'єм складає 1.4 літра, а віддача може досягати 140 к.с. Така установка є в Hyundai Solaris і Kia Rio.

Hyundai-Kia G4FA з чотирма циліндрами mobilepart.ru

3. Chevrolet B15D2

Бензиновий 4-циліндровий агрегат за оцінками самого виробника може прослужити при належному догляді більше півмільйона кілометрів. Двигун стоїть на моделях Aveo, Cobalt та Daewoo Nexia.

Chevrolet B15D2 може прослужити більше півмільйона кілометрів autostrada.uz

4. Volkswagen BSE

Популярний німецький агрегат з об'ємом 1.6 літра. Незважаючи на відносно скромні характеристики, BSE ставляться на величезну кількість моделей машин. Серед них: Polo, Jetta, Golf (5-ий і 6-ий), Skoda Octavia 2.

Volkswagen BSE встановлений на Polo, Jetta та Golf drive2.com

5. Honda R20DA

Віддача двигуна досягає 155 "коней". Його ресурс – понад 500 тисяч кілометрів. Побачити агрегат можна під капотом Civic та Accord.

Honda R20DA потужністю 155 к.с. motor-tut.by

6. Peugeot TU5JP4

Іноді цей двигун на 1.6 літра підписують під позначенням NFU. Головне достоїнство TU5JP4 – максимальна простота. Звідки і росте величезний робочий ресурс. Зустрічається на моделях Peugeot 206, 307, 408, Partner та в Citroen C4.

Peugeot TU5JP4 на 1.6 літра imotors.shop

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, експерти склали рейтинг із 10 найекономічніших автомобілів на основі характеристик витрати палива, типу двигуна та кількості викидів в атмосферу.