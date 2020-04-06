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6 квітня • оновлено в 19:08
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Скільки зарплат потрібно на купівлю авто в різних країнах світу

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Нові автомобілі в різних країнах світу стоять плюс-мінус однаково (хоча в деяких випадках розкид цін помітний). Однак самим споживачам вони доступні не в рівній мірі – через величезну різницю в мінімальних зарплатах.

Раніше OBOZREVATEL вже докладно розповідав про те, скільки потрібно відкладати українцям на покупку нового авто. Тепер же пропонуємо "пройтися" по інших країнах.

Dacia Sandero - найдешевше авто в більшості країн Європи

Dacia Sandero - найдешевше авто в більшості країн Європи

newspress.co.uk

За основу були взяті найдешевші автомобілі в тій чи іншій країні. До речы в переважній більшості це автомобілі марки Renault.

Скільки потрібно зібрати на покупку нового авто в різних країнах світу на прикладі найдешевших моделей

Німеччина, Велика Британія, Іспанія та Італія

Dacia Sandero

Dacia Sandero

newspress.co.uk

Dacia Sandero (у нас відомий як Renault) є найдешевшим авто у багатьох країнах Європи. У Німеччині за нього просять мінімум 7290 євро, в Іспанії – 7590 євро, в Італії – 7900 євро, а в Туманному Альбіоні – трохи більше 8200 євро. Щоб стати володарем цієї машини, потрібно 5-7 мінімальних зарплат в залежності від країни.

Франція

Dacia Logan

Dacia Logan

newspress.co.uk

А ось у Франції найдешевшим авто є прямий родич хетчбека Sandero, седан Logan. Його ціна стартує з позначки 8180 євро, що еквівалентно 7 мінімалки.

США

Chevrolet Spark

Chevrolet Spark

newspress.co.uk

У Штатах найдоступнішим авто є малолітражка Chevrolet Spark, що коштує без малого 13 200 доларів (12 200 євро за актуальним курсом). Тобто це приблизно 10-11 мінімальних зарплат.

Бразилія

Renault Kwid

Renault Kwid

newspress.co.uk

Бразилія є однією з тих країн, де найдешевше авто – Renault Kwid володіє дуже красивим цінником – 7507 євро. Проте, щоб отримати ключі від цієї машини, місцевим жителям потрібно відкладати 18 мінімалок.

Індія

Однак в Індії Renault Kwid коштує і зовсім "сенсаційні" 3500 євро (не жарт). Проте, в цій країні невеликі доходи, тому на покупку бюджетника потрібно витратити 25 мінімальних зарплат.

Росія

Lada Granta

Lada Granta

autonews.ru

Однак в Росії ситуація ще гірша – тут на купівлю найдешевшого авто потрібно 32 зарплати. За ці гроші покупець отримує Lada Granta, яку дилери пропонують за 5540 євро.

Туреччина

Fiat Panda

Fiat Panda

newspress.co.uk

Проте, рекордсменом цього списку є Туреччина, де на покупку найдешевшої машини потрібно 44 мінімалки. Йдеться про Fiat Panda вартістю трохи більш як 13 500 євро.

Китай

Geely Emgrand Mini

Geely Emgrand Mini

carnewschina.com

Нарешті, в Китаї найдешевшим авто є Geely Emgrand Mini. Машина коштує 5700 доларів і в залежності від регіону на неї потрібно відкладати від 15 до 23 мінімальних зарплат.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, скільки коштували б радянські автомобілі в перерахунку на нинішні гроші.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
нові авто Renault Fiat Lada Chevrolet Geely Chery
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