Скільки зарплат потрібно на купівлю авто в різних країнах світу

Нові автомобілі в різних країнах світу стоять плюс-мінус однаково (хоча в деяких випадках розкид цін помітний). Однак самим споживачам вони доступні не в рівній мірі – через величезну різницю в мінімальних зарплатах.

Раніше OBOZREVATEL вже докладно розповідав про те, скільки потрібно відкладати українцям на покупку нового авто. Тепер же пропонуємо "пройтися" по інших країнах.

Dacia Sandero - найдешевше авто в більшості країн Європи newspress.co.uk

За основу були взяті найдешевші автомобілі в тій чи іншій країні. До речы в переважній більшості це автомобілі марки Renault.

Скільки потрібно зібрати на покупку нового авто в різних країнах світу на прикладі найдешевших моделей

Німеччина, Велика Британія, Іспанія та Італія

Dacia Sandero newspress.co.uk

Dacia Sandero (у нас відомий як Renault) є найдешевшим авто у багатьох країнах Європи. У Німеччині за нього просять мінімум 7290 євро, в Іспанії – 7590 євро, в Італії – 7900 євро, а в Туманному Альбіоні – трохи більше 8200 євро. Щоб стати володарем цієї машини, потрібно 5-7 мінімальних зарплат в залежності від країни.

Франція

Dacia Logan newspress.co.uk

А ось у Франції найдешевшим авто є прямий родич хетчбека Sandero, седан Logan. Його ціна стартує з позначки 8180 євро, що еквівалентно 7 мінімалки.

США

Chevrolet Spark newspress.co.uk

У Штатах найдоступнішим авто є малолітражка Chevrolet Spark, що коштує без малого 13 200 доларів (12 200 євро за актуальним курсом). Тобто це приблизно 10-11 мінімальних зарплат.

Бразилія

Renault Kwid newspress.co.uk

Бразилія є однією з тих країн, де найдешевше авто – Renault Kwid володіє дуже красивим цінником – 7507 євро. Проте, щоб отримати ключі від цієї машини, місцевим жителям потрібно відкладати 18 мінімалок.

Індія

Однак в Індії Renault Kwid коштує і зовсім "сенсаційні" 3500 євро (не жарт). Проте, в цій країні невеликі доходи, тому на покупку бюджетника потрібно витратити 25 мінімальних зарплат.

Росія

Lada Granta autonews.ru

Однак в Росії ситуація ще гірша – тут на купівлю найдешевшого авто потрібно 32 зарплати. За ці гроші покупець отримує Lada Granta, яку дилери пропонують за 5540 євро.

Туреччина

Fiat Panda newspress.co.uk

Проте, рекордсменом цього списку є Туреччина, де на покупку найдешевшої машини потрібно 44 мінімалки. Йдеться про Fiat Panda вартістю трохи більш як 13 500 євро.

Китай

Geely Emgrand Mini carnewschina.com

Нарешті, в Китаї найдешевшим авто є Geely Emgrand Mini. Машина коштує 5700 доларів і в залежності від регіону на неї потрібно відкладати від 15 до 23 мінімальних зарплат.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, скільки коштували б радянські автомобілі в перерахунку на нинішні гроші.

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