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12 червня • оновлено в 16:16
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Скільки виробники заробляють на електромобілях

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Аналітики з компанії Lux Research провели дослідження на тему рентабельності виробництва електрокарів. Виявилося, що, як і раніше (на момент появи цього нового виду транспортних засобів), компанії практично нічого на них не заробляють.

Ба більше, "електрички" як і раніше залишаються збитковими – в кращому випадку деяким маркам вдається виходити в нуль. Саме тому багато виробників випускають тільки преміальні електрокари – при таких умовах їм вдається хоча б якось "відбити" витрати. А відмовитися від їх випуску вони не можуть – по-перше, в силу трендів, по-друге – через норми викидів, що постійно посилюються.

Скільки виробники заробляють на електромобілях

insideevs.com

Однак, є і хороші новини, але стосуються вони споживачів. Незважаючи на це, електромобілі стали більш привабливими для покупки. За минулий час у них виріс запас ходу (зараз в середньому він становить 370 км), крім того вони стали значно дешевшими (якщо у 2016 році середня ціна електромобіля на ринку США становила $42 189, то вже в 2019-му – $33 901).

Втім, паливним авто електрокари все ж поступаються досі – в першу чергу через ціну та зручність користування.

Chevrolet Bolt

Chevrolet Bolt

ngtnews.com

В Lux Research стверджують, що прибутковими електромобілі стануть тоді, коли автовиробники знизять витрати на виробництво батарей – зараз вони є найдорожчим елементом ТЗ. І рано чи пізно це стане можливим завдяки технічному прогресу. За прогнозами компанії, в період між 2035 і 2040 роками електромобілі складуть більше половини загального продажу автомобілів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, де дешевше і найдорожче продають електромобілі.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі нові авто дослідження
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