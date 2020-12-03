Скільки виробники авто заробляють за одну хвилину: названо цифри

Провідні автовиробники світу заробляють за одну хвилину понад 500 тис. доларів. Водночас середній показник серед топдванадцятки компаній становить приблизно 250 000 доларів.

Про це свідчить рейтинг лідерів за темпами продажу автомобілів, складений виданням MoneyShake на основі даних за 2019 рік. Згідно з дослідженням, найбільший виторг мають Toyota і Volkswagen – 533,6 тис. І 523, тис. відповідно. На третьому місці зі значним відривом розташовується Daimler (материнська компанія Mercedes-Benz) – її грошовий оборот за одну хвилину становить 359,9 тис. Разом з тим найменше серед лідерів галузі заробляють Nissan ($183,2 тис.), Hyundai ($172,1 тис.) і (Peugeot – $159 тис.).

Найбільший дохід у "Тойоти" - понад 530 000 доларів за хвилину Toyota

Рейтинг автовиробників по виручці – ТОП-12

Toyota – $533,6 тис. Volkswagen – $523,6 тис. Daimler – $359,9 тис. Ford – $285, тис. Honda – $270 тис. General Motors – $261 тис. SAIC – $230,4 тис. FCA – $230,4 тис. BMW – $221,8 тис. Nissan – $183,2 тис. Hyundai – $172,1 тис. Peugeot – $159 тис.

Виробництво автомобілів в хвилину серед провідних виробників moneyshake.com

Одночасно автори рейтингу повідомили, скільки автомобілів виробляють компанії за одну хвилину. Так, Toyota випускає в середньому 19,9 машин за одну хвилину, Volkswagen – 19,8 од./ Хв. В рейтингу темпів виробництва вони також є лідерами. А ось на третьому місці знаходиться Hyundai з показником 13,7 авто/хв.

Далі список виглядає наступним чином:

General Motors - 13 машин/хв

Ford - 12,2 машин/хв

Nissan - 11 машин/хв

Honda - 10 машин/хв

FIAT-Chrysler - 8,8 машин/хв

Renault - 7,9 машин/хв

Peugeot-Citroen- 6,9 машин/хв

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