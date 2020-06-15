Скільки потужності насправді "краде" кондиціонер: експеримент

Від автомобілістів нерідко можна почути думку, що кондиціонер значно впливає на динамічні якості автомобіля і, отже, споживає значну частину потужності двигуна.

Австралійське видання Which Car вирішило перевірити, наскільки правдиве це твердження. Для цього фахівці взяли родстер Mazda MX-5, оснащений 2,0-літровим атмосферним двигуном потужністю 184 к.с. (на думку авторів дослідження, цей двигун найкращому чином підходить для таких тестів, оскільки володіє усередненими характеристиками), і "прогнали" його на діностенді, роблячи необхідні заміри.

Mazda MX-5 autocar.co.uk

Журналісти видання неодноразово розганяли автомобіль на повну, як при включеному, так і при вимкненому кондиціонері. При цьому в обох випадках брали заміри потужності з коліс.

У підсумку було встановлено, що система кондиціонування фактично "краде" до 2,5 кВт потужності двигуна, що становить близько 2% всієї віддачі. Однак якщо мотор працює на повну, зниження досягає 5%.

Раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про те, як обслуговувати кондиціонер.