Скільки машина може проїхати "на лампочці": на прикладі 3-х різних авто

Багато хто з автомобілістів нерідко задається питанням – скільки ж машина може проїхати на ввімкненій лампочці рівня палива. Але оскільки мало хто наважується це перевірити в реальності, автори YouTube проекту Garage 54 вирішили дати відповідь на це питання.

Для цього вони взяли на тест три різних автомобіля і "висадили" їх баки в нуль. Так, в експерименті брали участь Toyota Land Cruiser Prado і Suzuki Grand Vitara попередніх поколінь, а також ВАЗ-2105.

Блогери з'ясували, скільки авто може проїхати "на лампочці". Скріншот відео

Як випливає з відео, всі автомобілі їхали з помірною швидкістю та в умовах середньої, а інколи навіть мінімальної, завантаженості доріг. Першою стала на узбіччі Lada, потім – Toyota, а останньою – Suzuki. В цілому ж автомобілі проїхали наступні відстані:

110,9 км – Lada

128,8 км – Toyota

133,9 км – Suzuki

У свою чергу Auto Oboz настійно не рекомендує вдаватися в такі експерименти зі своїм авто. По-перше, їзда "на лампочці" може закінчитися тим, що водій ризикує "стати в дорозі далеко від АЗС, а по-друге, така практика може нанести пошкодження автомобілю, особливо сучасному. До того ж, при їзді "на лампочці" рідко коли виходить вийти на одне значення: багато що залежить від темпу руху та дорожньої обстановки.

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