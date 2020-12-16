Скільки коштують в Україні доступні вживані авто, які майже не ламаються

Німецькі фахівці Асоціації технічного нагляду (TUV) визначили найнадійніші машини з недорогих, які можна знайти на ринку вживаних авто. Є такі моделі й в Україні.

Існує думка, що дешеві моделі надійними не бувають. Насправді, складна конструкція і велика кількість додаткового обладнання, що притаманні преміальному сегменту, тільки збільшують імовірність дорогих поломок. Якщо потрібен доступний автомобіль, краще шукати простішу машину. AutoOboz дослідив ціни найнадійніших моделей на думку німецьких експертів.

Немає нічого нового для японських автомобілів у тому, щоб виявитися надійною пропозицією. Особливо, якщо мова йде про Honda. Компактний гетчбек Jazz – не виняток. Основні суперники моделі – Ford Fiesta, Renault Clio, VW Polo і Opel Corsa. Але від усіх конкурентів японський компакт відрізняється незвичайним однооб'ємним кузовом, що точно навіяний "домашніми" кейкарами (особливо компактний клас автомобілів у Японії). І, звісно, варто відзначити надійність.

Найдешевший зразок на українській вторинці коштує $3600 (101 000 грн). Це недорого. Особливо, якщо повірити в пробіг 213 000 км для машини 2002 року випуску. Хай там як, автомобіль має задовільний вигляд. Про гарний стан повідомляє і власник. Наявні й сліди старіння та тривалої експлуатації: кастомні колісні диски, помутнілі фари та інші дрібниці.

Ще один японський автомобіль – маленька Mazda 2. До речі, за розмірами гетчбек схожий на Honda Jazz. І на вигляд "Двійка" зовсім не гірша. Але це стосується більш-менш сучасних зразків. У першому ж поколінні компактна Mazda нагадувала радше простуватий невеликий мінівен із "квадратним" вузьким кузовом. Зате паркувати зручно!

Саме такі екземпляри оцінюються на ринку як найдешевші. Українська вторинка – не виняток. Купити стареньку Mazda 2 можна від $3900 (110 000 грн). Гетчбек 2006 року подолав 241 000 км. Автомобіль пригнано з Німеччини, продавець цього не приховує.

Авто, звісно, не нове, і це помітно. Але збереглося в хорошому стані, має вигляд охайний і цілий. Про жодні ДТП й пошкодження власник не повідомляє.

Сміливий експеримент німецького виробника, що стартував 2013 року й завершився 2019-го. Що залишив по собі цей автомобіль, названий на честь засновника компанії? – Ніякову мовчанку й доволі хороші відгуки власників про надійність.

Взагалі, розмірковуючи про німецькі автомобілі, багато хто швидко згадуює про BMW, Mercedes і Audi. Про Opel забувають. Можливо, це пов'язано з тим, що моделі з Німеччини часто асоціюються з дорогим преміальним сегментом. "Опель" – це найдемократичніший німецький бренд, навіть у порівнянні з Volkswagen.

Opel протягом усієї своєї історії намагався проникнути в дорогі класи, щоб скласти конкуренцію "Мерседесу". Класичний рецепт – великий розкішний седан. Але в XXI столітті у компанії не було достатньо коштів на ризиковану розробку дорогого автомобіля. Та й боси з General Motors вочевидь були проти таких радикальних кроків. Тепер компанія належить Peugeot-Citroen, але це нічого не каже про рух у напрямі преміального сегменту .

Хай там як, чергова спроба створити іміджеву модель призвела до появи незвичайного гетчбеку Adam у 2013 році. Очевиднго суперника німці вбачали в моделі Mini, з якою змагатися на ринку більшою мірою не вдалося. Проте, брак стильного іміджу виробник компенсував запасом міцності та надійністю – Adam у цьому плані вийшов вдалим автомобілем. Але рідкісним, що відображається в невеликій кількості вживаних екземплярів на ринку. Найдешевший в Україні коштує $7600 (214 000 грн). Пробіг із 2013 року складає 74 000 км. Можна не сумніватися, що ця незвичайна машина проїде ще як мінімум стільки ж.

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про найнадійніші вживані кросовери. Деякі моделі ще досить актуальні й продаються новими в салонах, тому можна встигнути купити автомобіль, який без проблем прослужить довгі роки.